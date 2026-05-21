Беттор выиграл 3,8 млн рублей на трех экспрессах за четыре месяца

Один из клиентов букмекерской компании PARI выиграл 617 900 рублей, поставив фрибет в 2500 рублей на экспресс из девяти событий с общим коэффициентом 248.16. Купон был зарегистрирован в июле 2025 года. Тогда игрок заключил следующие пари:
- «Авангард» займет первое место в дивизионе Чернышева КХЛ за 1.65;
- «Локомотив» займет первое место в дивизионе Тарасова КХЛ за 2.30;
- «Каролина» займет первое место в Столичном дивизионе НХЛ за 3.00;
- ПСЖ займет первое место в Лиге 1 за 1.13;
- «Интер» попадет в топ-4 по итогу сезона Серии А за 1.33;
- «Боруссия Дортмунд» попадет в топ-4 по итогу сезона Бундеслиги за 1.19;
- «Манчестер Сити» попадет в топ-4 по итогу сезона АПЛ за 1.25;
- «Зенит» займет первое место в РПЛ за 1.95;
- «Интер Майами» станет победителем сезона в MLS за 5.00.
Однако это стало не единственным успехом данного клиента PARI. В августе 2025 он поставил уже свои 25 000 рублей на экспресс из пяти событий с общим коэффициентом 8.57. Игрок включил в купон почти такие же пари, как в случае с фрибетом: первое место «Авангарда» в дивизионе Чернышева, первое место «Каролины» в Столичном дивизионе, топ-4 в Серии А для «Интера», топ-4 в АПЛ для «Манчестер Сити», а также добавил новую ставку на то, что СКА не займет первое место в Западной конференции КХЛ по коэффициенту 1.20. Все эти события сыграли, а клиент получил выплату в размере 214 250 рублей.
Но и это было не главной победой игрока. В октябре 2025 года он поставил свои 9 470 рублей на экспресс из восьми событий с общим коэффициентом 316.84. В него он включил следующие пари:
- «Каролина» займет первое место в Столичном дивизионе НХЛ за 3.00;
- «Колорадо» займет первое место в Центральном дивизионе НХЛ за 3.00;
- «Вегас» займет первое место в Тихоокеанском дивизионе НХЛ за 3.00;
- «Авангард» займет первое место в дивизионе Чернышева КХЛ за 1.10;
- «Металлург» займет первое место в дивизионе Харламова КХЛ за 2.80;
- «Локомотив» станет победителем Западной конференции КХЛ за 2.40;
- «Интер» попадет в топ-4 по итогу сезона Серии А за 1.25;
- «Манчестер Сити» попадет в топ-4 по итогу сезона АПЛ за 1.27.
Все эти ставки сыграли, а игрок получил еще одну выплату в 3 000 475 рублей.