Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беттор выиграл 3,8 млн рублей на трех экспрессах за четыре месяца

Один из клиентов букмекерской компании PARI выиграл 617 900 рублей, поставив фрибет в 2500 рублей на экспресс из девяти событий с общим коэффициентом 248.16. Купон был зарегистрирован в июле 2025 года. Тогда игрок заключил следующие пари:

  • «Авангард» займет первое место в дивизионе Чернышева КХЛ за 1.65;
  • «Локомотив» займет первое место в дивизионе Тарасова КХЛ за 2.30;
  • «Каролина» займет первое место в Столичном дивизионе НХЛ за 3.00;
  • ПСЖ займет первое место в Лиге 1 за 1.13;
  • «Интер» попадет в топ-4 по итогу сезона Серии А за 1.33;
  • «Боруссия Дортмунд» попадет в топ-4 по итогу сезона Бундеслиги за 1.19;
  • «Манчестер Сити» попадет в топ-4 по итогу сезона АПЛ за 1.25;
  • «Зенит» займет первое место в РПЛ за 1.95;
  • «Интер Майами» станет победителем сезона в MLS за 5.00.

Однако это стало не единственным успехом данного клиента PARI. В августе 2025 он поставил уже свои 25 000 рублей на экспресс из пяти событий с общим коэффициентом 8.57. Игрок включил в купон почти такие же пари, как в случае с фрибетом: первое место «Авангарда» в дивизионе Чернышева, первое место «Каролины» в Столичном дивизионе, топ-4 в Серии А для «Интера», топ-4 в АПЛ для «Манчестер Сити», а также добавил новую ставку на то, что СКА не займет первое место в Западной конференции КХЛ по коэффициенту 1.20. Все эти события сыграли, а клиент получил выплату в размере 214 250 рублей.

Но и это было не главной победой игрока. В октябре 2025 года он поставил свои 9 470 рублей на экспресс из восьми событий с общим коэффициентом 316.84. В него он включил следующие пари:

  • «Каролина» займет первое место в Столичном дивизионе НХЛ за 3.00;
  • «Колорадо» займет первое место в Центральном дивизионе НХЛ за 3.00;
  • «Вегас» займет первое место в Тихоокеанском дивизионе НХЛ за 3.00;
  • «Авангард» займет первое место в дивизионе Чернышева КХЛ за 1.10;
  • «Металлург» займет первое место в дивизионе Харламова КХЛ за 2.80;
  • «Локомотив» станет победителем Западной конференции КХЛ за 2.40;
  • «Интер» попадет в топ-4 по итогу сезона Серии А за 1.25;
  • «Манчестер Сити» попадет в топ-4 по итогу сезона АПЛ за 1.27.

Все эти ставки сыграли, а игрок получил еще одну выплату в 3 000 475 рублей.