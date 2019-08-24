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24 августа, источник: Sportmail.ru

Валерия Васнецова: Среди юниорок комфортнее бежать

Победительницей суперспринта среди юниорок на Чемпионате мира по летнему биатлону стала Валерия Васнецова. Спортсменка из Пермского края провела большую часть минувшего сезона на Кубке мира, но на летнем Чемпионате приняла решение стартовать в младшей возрастной группе. Чистая стрельба в финальной части дисциплины принесла 22-летней биатлонистке победу.

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Источник: РИА "Новости"

— Как настраивались на гонки Чемпионата мира?

— Это промежуточный старт после сборов в Сочи, шанс показать то, что наработали летом. Тренеры сборной спрашивали, кто хочет поехать на Чемпионат мира. Я не отобралась внутри команды по женщинам и поэтому решила, почему бы не съездить по юниоркам, если есть такая возможность. Тут конкуренция меньше и комфортнее бежать.

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— Как оцените прошлый сезон?

— Сезон был неоднозначным. Вроде бы начала хорошо и попала в 15 сильнейших на Кубке мира. А потом, с каждой гонкой всё скатывалась в какую-то яму и в конце сезона я не понимала своё состояние и что со мной происходит. Надеюсь, этот сезон пройдёт по-другому. Сейчас у меня боевой настрой, надеюсь, всё будет хорошо.

— Как обстановка в команде?

— Все замечательно, мы работаем под руководством одного тренера. В прошлом году у нас варьировались составы основной и резервной команды. В этом сезоне у нас один план, один тренер и очень хорошие отношения в команде. Работаем на «ура».

— Но лидер сборной до сих пор не подписал контракт.

— Если честно, я не вникаю в это. Это его дело, но если не подписывает, значит, на то есть причины.

Гильмутдинова Карина

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