Валерия Васнецова: Среди юниорок комфортнее бежать

Источник: РИА "Новости"

— Как настраивались на гонки Чемпионата мира?

— Это промежуточный старт после сборов в Сочи, шанс показать то, что наработали летом. Тренеры сборной спрашивали, кто хочет поехать на Чемпионат мира. Я не отобралась внутри команды по женщинам и поэтому решила, почему бы не съездить по юниоркам, если есть такая возможность. Тут конкуренция меньше и комфортнее бежать.

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— Как оцените прошлый сезон?

— Сезон был неоднозначным. Вроде бы начала хорошо и попала в 15 сильнейших на Кубке мира. А потом, с каждой гонкой всё скатывалась в какую-то яму и в конце сезона я не понимала своё состояние и что со мной происходит. Надеюсь, этот сезон пройдёт по-другому. Сейчас у меня боевой настрой, надеюсь, всё будет хорошо.

— Как обстановка в команде?

— Все замечательно, мы работаем под руководством одного тренера. В прошлом году у нас варьировались составы основной и резервной команды. В этом сезоне у нас один план, один тренер и очень хорошие отношения в команде. Работаем на «ура».

— Но лидер сборной до сих пор не подписал контракт.

— Если честно, я не вникаю в это. Это его дело, но если не подписывает, значит, на то есть причины.