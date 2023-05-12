Губерниев обвинил нового вице-президента СБР в начале развала биатлонной сборной

Поводом стало решение СБР не включать в состав сборной для подготовки к сезону одного из ведущих российских биатлонистов Антона Бабикова.
«Биатлониста Антона Бабикова не взяли на централизованную подготовку в составе сборной! Сильное решение СБР! Бабиков — лицо нашего биатлона и далеко не худший в команде по итогам сезона! Как и ожидалось, новый вице-президент СБР по спортивным рюмкам приступил к развалу сборной страны!
Дальше будет хуже, не переживайте! В нашем биатлоне есть что разваливать… Надеюсь, Минспорт и ЦСП ситуацию исправят… Я/Мы Антон Бабиков! Люди, принимавшие решение по Антону, идут против биатлона, болельщиков и страны! Это надо остановить!», — написал Губерниев.
Антон Бабиков — чемпион мира 2017 года в эстафете, четырехкратный чемпион Европы и четырехкратный призёр чемпионатов Европы. В минувшем сезоне он занял четвертое место в общем зачете Кубка Содружества и седьмое место в зачете Кубка России.