Губерниев обвинил нового вице-президента СБР в начале развала биатлонной сборной

«Биатлониста Антона Бабикова не взяли на централизованную подготовку в составе сборной! Сильное решение СБР! Бабиков — лицо нашего биатлона и далеко не худший в команде по итогам сезона! Как и ожидалось, новый вице-президент СБР по спортивным рюмкам приступил к развалу сборной страны!



Дальше будет хуже, не переживайте! В нашем биатлоне есть что разваливать… Надеюсь, Минспорт и ЦСП ситуацию исправят… Я/Мы Антон Бабиков! Люди, принимавшие решение по Антону, идут против биатлона, болельщиков и страны! Это надо остановить!», — написал Губерниев.