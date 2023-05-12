Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
КАМАЗ
Шинник
10
Футбол. Зарубежный
21:30
Кельн
Герта
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Кадис
Хоккей. НХЛ
13.05
Торонто
Флорида
Хоккей. НХЛ
13.05
Вегас
Эдмонтон
Все события
15:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Губерниев обвинил нового вице-президента СБР в начале развала биатлонной сборной

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале раскритиковал нового вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) Павла Ростовцева, который был назначен на этот пост в январе этого года.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Поводом стало решение СБР не включать в состав сборной для подготовки к сезону одного из ведущих российских биатлонистов Антона Бабикова.

«Биатлониста Антона Бабикова не взяли на централизованную подготовку в составе сборной! Сильное решение СБР! Бабиков — лицо нашего биатлона и далеко не худший в команде по итогам сезона! Как и ожидалось, новый вице-президент СБР по спортивным рюмкам приступил к развалу сборной страны!

Дальше будет хуже, не переживайте! В нашем биатлоне есть что разваливать… Надеюсь, Минспорт и ЦСП ситуацию исправят… Я/Мы Антон Бабиков! Люди, принимавшие решение по Антону, идут против биатлона, болельщиков и страны! Это надо остановить!», — написал Губерниев.

Антон Бабиков — чемпион мира 2017 года в эстафете, четырехкратный чемпион Европы и четырехкратный призёр чемпионатов Европы. В минувшем сезоне он занял четвертое место в общем зачете Кубка Содружества и седьмое место в зачете Кубка России.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Футболист Кевин Де Брейне признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой будет учиться...
Фоторепортажи
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь