Звёзды российского биатлона не попали в состав сборной на новый сезон

Серьёзных изменений в структуре тренерских групп и опубликованном СБР составе нет, однако в списках сборной не оказалось сразу двух чемпионов мира — Александра Логинова и Антона Бабикова, а также призёров Олимпиады-2022 Кристины Резцовой и Светланы Мироновой.

Сообщается, что Логинов и Бабиков отказались от централизованной подготовки. Состав мужской сборной на сезон:

Группа Юрия Каминского: Эдуард Латыпов, Роман Ерёмин, Денис Иродов, Ильназ Мухамедзянов, Александр Корнев, Евгений Емерхонов; Лариса Куклина.

Группа Сергея Башкирова: Александр Поварницын, Василий Томшин, Кирилл Бажин, Иван Колотов, Максим Цветков, Олег Домичек.

Что касается женских групп, в составе не оказалось Светланы Мироновой, которая пропустила большую часть прошлого сезона, а также Кристины Резцовой, которая не выступала из-за беременности. Также в списках нет ещё одного призёра Олимпийских игр — Ульяны Нигматуллиной, которая также стала мамой в прошедшем сезоне. Напомним, ранее Ульяна находилась на самоподготовке и тренировалась с мужем.

Группа Михаила Шашилова: Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Анастасия Батманова, Юлия Шеллер, Кира Дюжева, Анна Грухвина.

Группа Артёма Истомина: Даниил Серохвостов, Карим Халили; Екатерина Носкова, Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Алина Кудисова, Анастасия Гореева, Наталья Гербулова, Анастасия Зырянова, Анастасия Гришина.