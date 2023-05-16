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16:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Губерниев посоветовал биатлонистам перестать готовиться к Олимпиаде

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российским биатлонистам не стоит готовиться к Олимпиаде‑2026 в Милане. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Губерниев высказывал публичное недовольство тем, что в состав сборной для подготовки к сезону 2023/24 не попали несколько видных биатлонистов. В списки сборной не вошли Александр Логинов, Антон Бабиков, Виктория Сливко и Светлана Миронова.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Светлана Миронова завоевала серебро в женской эстафете, а Александр Логинов выиграл две бронзы — в мужской и смешанных эстафете.

«Я не знаю точно, какие планы у Логинова. Но если человек выбрал путь самостоятельной подготовки, значит, он не заканчивает карьеру. Это самое главное. Очень хочется увидеть Сашу на соревнованиях. Я хочу посоветовать биатлонистам перестать готовиться к Олимпиаде, на которую мы не поедем. Нужно, чтобы все сильнейшие выступали на максимальном количестве стартов в России», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. На данный момент сборная России отстранена от выступлений в международных соревнованиях.

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