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11:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Биатлониста Йоханнеса Бе укусила гадюка

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал, что его укусила гадюка. Это произошло в Конгсвингере, где спортсмен занимался садом на территории своего дома.

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Источник: РИА "Новости"

«Зайдя домой, я заметил, что по ноге течет кровь, и обнаружил там два укуса. Сразу понял, что произошло. Я чувствовал себя в безопасности, обо мне позаботились. Я надеюсь, что получу от этой гадюки такие же суперспособности, как и Человек-паук после паучьего укуса», — приводит слова Бе NRK.

Еще биатлонист сообщил, что он перенес конъюнктивит и повредил спину после падения с батута.

В сезоне-2022/23 Бе выиграл 25 гонок на этапах Кубка мира, в том числе чемпионат мира в Оберхофе. На мировом первенстве Бе завоевал медали в каждой гонке. 30-летний Норвежец является пятикратным чемпионом Олимпийских игр, 17-кратным чемпионом мира, трехкратным обладателем Кубка мира в общем зачете, многократным победителем этапов Кубка мира.

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