Биатлониста Йоханнеса Бе укусила гадюка

«Зайдя домой, я заметил, что по ноге течет кровь, и обнаружил там два укуса. Сразу понял, что произошло. Я чувствовал себя в безопасности, обо мне позаботились. Я надеюсь, что получу от этой гадюки такие же суперспособности, как и Человек-паук после паучьего укуса», — приводит слова Бе NRK.