Биатлониста Йоханнеса Бе укусила гадюка
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал, что его укусила гадюка. Это произошло в Конгсвингере, где спортсмен занимался садом на территории своего дома.
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал, что его укусила гадюка. Это произошло в Конгсвингере, где спортсмен занимался садом на территории своего дома.
«Зайдя домой, я заметил, что по ноге течет кровь, и обнаружил там два укуса. Сразу понял, что произошло. Я чувствовал себя в безопасности, обо мне позаботились. Я надеюсь, что получу от этой гадюки такие же суперспособности, как и Человек-паук после паучьего укуса», — приводит слова Бе NRK.
Еще биатлонист сообщил, что он перенес конъюнктивит и повредил спину после падения с батута.
В сезоне-2022/23 Бе выиграл 25 гонок на этапах Кубка мира, в том числе чемпионат мира в Оберхофе. На мировом первенстве Бе завоевал медали в каждой гонке. 30-летний Норвежец является пятикратным чемпионом Олимпийских игр, 17-кратным чемпионом мира, трехкратным обладателем Кубка мира в общем зачете, многократным победителем этапов Кубка мира.