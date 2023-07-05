Обладательницу Кубка мира по биатлону обвинили в мошенничестве

Случаи мошенничества, по данным L'Équipe, произошли на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen в 2022 году, который проходил в Норвегии. Сообщается, что Симон воспользовалась кредитной картой Бреза-Буше, чтобы оплатить покупки в интернете: речь идёт о сумме около € 1−2 тыс., потраченных на спортивные камеры типа GoPro. Бреза-Буше обращалась к Федерации лыжного спорта Франции ещё прошлой зимой, однако не получила ответа и решила выдвинуть официальные обвинения.