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14:42 (мск), источник: Sportmail.ru

В России создали международную профессиональную лигу по биатлону

Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона выступили учредителями новой Международной лиги клубного биатлона.

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Источник: Reuters

«Основная задача лиги — проведение альтернативных Международному союзу биатлонистов соревнований. Так как указанные структуры формально не входят в члены национальных федераций по биатлону, то их деятельность не попадает под юрисдикцию и, соответственно, не регламентируется уставными документами IBU. На планируемых соревнованиях лиги спортивные коллективы стран будут представлять клубные команды.

Победитель гонки получит 1 млн рублей, за второе место полагается 500 тысяч, за третье — 250 тысяч. Совокупный призовой фонд соревнований составит 8 млн рублей», — приводит слова главы Регионального клуба биатлона Московской области Алексея Нуждова ТАСС.

Первые соревнования хотят провести 18—19 ноября 2023 в Ханты-Мансийске. Помимо российских и белорусских спортсменов, предварительно свое участие подтвердили команды из Китая, Турции и Монголии. На первых соревнованиях будут четыре гонки — масс-старты и гонки преследования среди мужчин и женщин.

В марте 2022 года IBU из-за ситуации на Украине отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Членство федераций биатлона России и Белоруссии в IBU было приостановлено. 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов к участию в международных турнирах в качестве нейтральных атлетов, но только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. IBU после публикации рекомендаций МОК заявил, что пока не собирается рассматривать вариант возвращения российских и белорусских спортсменов на свои соревнования даже на предложенных условиях.

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