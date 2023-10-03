В России создали международную профессиональную лигу по биатлону

«Основная задача лиги — проведение альтернативных Международному союзу биатлонистов соревнований. Так как указанные структуры формально не входят в члены национальных федераций по биатлону, то их деятельность не попадает под юрисдикцию и, соответственно, не регламентируется уставными документами IBU. На планируемых соревнованиях лиги спортивные коллективы стран будут представлять клубные команды. Победитель гонки получит 1 млн рублей, за второе место полагается 500 тысяч, за третье — 250 тысяч. Совокупный призовой фонд соревнований составит 8 млн рублей», — приводит слова главы Регионального клуба биатлона Московской области Алексея Нуждова ТАСС.

В марте 2022 года IBU из-за ситуации на Украине отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Членство федераций биатлона России и Белоруссии в IBU было приостановлено. 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов к участию в международных турнирах в качестве нейтральных атлетов, но только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. IBU после публикации рекомендаций МОК заявил, что пока не собирается рассматривать вариант возвращения российских и белорусских спортсменов на свои соревнования даже на предложенных условиях.