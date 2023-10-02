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14:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Дарья Виролайнен объяснила переход в сборную Финляндии по биатлону

Биатлонистка Дарья Виролайнен рассказала, почему сменила спортивное гражданство и приняла решение выступать за национальную команду Финляндии. Об этом сообщает финский телеканал Yle.

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Источник: РИА "Новости"

«У каждого спортсмена есть нереализованные цели. И я чувствую, что еще могу прогрессировать. Чувствую, что в сборной Финляндии тепло меня приняли. Я не очень хорошо говорю по-фински, но общалась с некоторыми спортсменами. И у меня хорошие отношения с главным тренером Эриком Бартлеттом Кулстадом и президентом биатлонной ассоциации Калле Ляхдесмяки», — сказала Виролайнен.

Виролайнен впервые приняла участие в Кубке мира в марте 2014 года и в дебютной гонке заняла второе место, что стало ее лучшим результатом в карьере. Последний раз 34-летняя биатлонистка выступала на международных стартах в сезоне-2017/18. По ее словам, на протяжении всего это времени идея вернуться в биатлон не давала ей покоя. Окончательное решение о возвращении в спорт Виролайнен приняла в феврале 2022 году после рождения третьего ребенка за три недели до отстранения России от международных стартов.

«Мы с мамой (Анфисой Резцовой — прим ред.) очень близки, поэтому ей было сложно понять желание переехать в другую страну. Мы даже спорили на этот счет, но быстро пришли к согласию. Я не склонна следить за тем, что обо мне пишут в социальных сетях или где-либо еще. Я считаю, что им следует знать о вещах, прежде чем их комментировать. Я уже давно живу в Финляндии и не сразу получила гражданство. Здесь живут родители моего мужа. Тогда я была в сборной России и все время путешествовала, а мой ребенок много времени проводил с няней. Мы решили переехать в Финляндию, чтобы бабушка и дедушка могли помочь нам присматривать за ребенком», — объяснила Виролайнен.

В 2007 году Дарья вышла замуж за российского лыжника Романа Виролайнена, который представлял Белоруссию на зимних Олимпийских играх 2002 в Солт-Лейк-Сити. Он родился в Карелии и имеет финские корни. Пара перебралась в Финляндию в 2016 году, а спустя пять лет Дарья получила финское гражданство.

В августе этого года стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) предоставил Виролайнен право выступать под финским флагом, начиная с этого сезона.

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 Дарья Виролайнен объяснила переход в сборную Финляндии по биатлону
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