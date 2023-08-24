Виролайнен заявила, что не считает себя предательницей из-за смены гражданства
Биатлонистка Дарья Виролайнен в эфире «Матч ТВ» ответила на вопрос о предательстве из-за смены гражданства.
Биатлонистка Дарья Виролайнен в эфире «Матч ТВ» ответила на вопрос о предательстве из-за смены гражданства.
Недавно Виролайнен получила право представлять Финляндию на международных соревнованиях.
Старшая дочь трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой переехала в Финляндию с детьми еще в 2016 году и не считает себя предательницей.
«Не знаю, что там говорили, что я “предательница” и так далее… Я себя таковой не ощущаю. Переехала в Финляндию достаточно давно, я еще бегала за российскую команду тогда. Переехали в 2016 году. Дети учатся и в садик в Финляндии ходят. Надеюсь, что люди с пониманием отнесутся. У меня появился еще один шанс проявить себя на международной арене, хочу его использовать. Почему бы и нет?», — рассказала Дарья.
Виролайнен — чемпионка Европы в одиночной смешанной эстафете и двукратный серебряный призер этапов Кубка мира в составе сборной России.