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12:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Виролайнен заявила, что не считает себя предательницей из-за смены гражданства

Биатлонистка Дарья Виролайнен в эфире «Матч ТВ» ответила на вопрос о предательстве из-за смены гражданства.

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Источник: РИА "Новости"

Недавно Виролайнен получила право представлять Финляндию на международных соревнованиях.

Старшая дочь трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой переехала в Финляндию с детьми еще в 2016 году и не считает себя предательницей.

«Не знаю, что там говорили, что я “предательница” и так далее… Я себя таковой не ощущаю. Переехала в Финляндию достаточно давно, я еще бегала за российскую команду тогда. Переехали в 2016 году. Дети учатся и в садик в Финляндии ходят. Надеюсь, что люди с пониманием отнесутся. У меня появился еще один шанс проявить себя на международной арене, хочу его использовать. Почему бы и нет?», — рассказала Дарья.

Виролайнен — чемпионка Европы в одиночной смешанной эстафете и двукратный серебряный призер этапов Кубка мира в составе сборной России.

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