Теннисистка Грачева высказалась о смене гражданства с российского на французское

«Я получила много очень позитивных сообщений, и было очень приятно чувствовать себя принятой таким образом. Конечно, я по происхождению русская, и я думала, что многие люди сочтут это оппортунистическим манёвром, например, чтобы быть второй ракеткой Франции. Но это не моя цель, и все это понимали. Действительно, я довольна тем, как меня приняли. И это меня не беспокоило, потому что я знаю, кто я», — сказала Грачева.