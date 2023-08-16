Теннисистка Грачева высказалась о смене гражданства с российского на французское
Бывшая российская теннисистка Варвара Грачева ответила на вопрос о натурализации во Франции, процесс которой она завершила в июне. Об этом сообщает издание L'Equipe.
Бывшая российская теннисистка Варвара Грачева ответила на вопрос о натурализации во Франции, процесс которой она завершила в июне. Об этом сообщает издание L'Equipe.
Вопрос о смене спортивного гражданства 23-летней теннисистке задали после победы над бывшей первой ракеткой мира Каролиной Возняцки (6:4, 6:4) в матче первого круга турнира WTA в Цинциннати.
«Я получила много очень позитивных сообщений, и было очень приятно чувствовать себя принятой таким образом. Конечно, я по происхождению русская, и я думала, что многие люди сочтут это оппортунистическим манёвром, например, чтобы быть второй ракеткой Франции. Но это не моя цель, и все это понимали. Действительно, я довольна тем, как меня приняли. И это меня не беспокоило, потому что я знаю, кто я», — сказала Грачева.
Сегодня Грачева сыграет с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной во втором круге турнира в Цинциннати.