Восемь российских теннисистов вылетели после первых матчей в Цинциннати

В женской части турнира борьбу в первом раунде прекратили сразу пять российских теннисисток.

Вероника Кудерметова проиграла 43-летней американке Винус Уильямс (4:6, 5:7), Анна Блинкова уступила девятой ракетке мира Петре Квитовой (6:7, 0:6), Анастасия Павлюченкова не смогла обыграть американку Даниэль Коллинз (3:6, 1:6), Екатерина Александрова была разгромлена румынкой Сораной Кырстя (0:6, 2:6), а первая ракетка России Людмила Самсонова упустила победу в матче с 18-летней чешской теннисисткой Линдой Носковой (6:2, 3:6, 1:6).

Единственными россиянками, сумевшими выйти во второй круг турнира стали Дарья Касаткина и Анастасия Потапова. Касаткина разгромила американку Пейтон Стернс (6:2, 6:1) и в следующем раунде сыграет со сменившей российское гражданство на французское Варварой Грачевой. Потапова в тяжелой борьбе одержала верх над 161-ракеткой мира швейцаркой Селин Неф (1:6, 6:4, 7:5). Во втором круге ее соперницей станет десятая ракетка мира Маркета Вондроусова.

В мужской части турнира Роман Сафиуллин проиграл чилийцу Николасу Джарри (6:4, 3:6, 3:6), а Александр Шевченко уступил итальянцу Лоренцо Сонего (3:6, 6:3, 3:6). Андрей Рублев за счет высокого посева стартовал на турнире со второго раунда, где в тяжелой борьбе уступил финну Эмилю Руусувуори (6:7, 7:5, 6:7).

Единственным россиянином в мужской одиночной сетке остается Даниил Медведев, который сегодня проведет свой первый матч на турнире против итальянца Лоренцо Мусетти.