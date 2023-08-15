43-летняя Винус Уильямс одержала волевую победу на третьей ракеткой России
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в матче первого круга турнира WTA в Цинциннати уступила американке Винус Уильямс (4:6, 5:7).
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в матче первого круга турнира WTA в Цинциннати уступила американке Винус Уильямс (4:6, 5:7).
Матч продлился чуть более двух часов. 26-летняя россиянка вела 4:1 в первом сете и 5:1 во втором, но оба раза не смогла смогла довести свое преимущество до победы в партии.
Для старшей из сестер Уильямс, которой этим летом исполнилось 43 года, победа над Кудерметовой стала лишь третьей в этом году. Американка занимает 533-е место в рейтинге WTA, в то время как россиянка располагается на 16-й строчке.
Во втором круге Винус Уильямс встретится с победителем матча между китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь и представительницей Беларуси Александра Саснович.
Турнир в Цинциннати завершится 21 августа.