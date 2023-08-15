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09:20 (мск), источник: Sportmail.ru

43-летняя Винус Уильямс одержала волевую победу на третьей ракеткой России

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в матче первого круга турнира WTA в Цинциннати уступила американке Винус Уильямс (4:6, 5:7).

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Источник: AP 2023

Матч продлился чуть более двух часов. 26-летняя россиянка вела 4:1 в первом сете и 5:1 во втором, но оба раза не смогла смогла довести свое преимущество до победы в партии.

Для старшей из сестер Уильямс, которой этим летом исполнилось 43 года, победа над Кудерметовой стала лишь третьей в этом году. Американка занимает 533-е место в рейтинге WTA, в то время как россиянка располагается на 16-й строчке.

Во втором круге Винус Уильямс встретится с победителем матча между китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь и представительницей Беларуси Александра Саснович.

Турнир в Цинциннати завершится 21 августа.

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