43-летняя Винус Уильямс одержала волевую победу на третьей ракеткой России

Матч продлился чуть более двух часов. 26-летняя россиянка вела 4:1 в первом сете и 5:1 во втором, но оба раза не смогла смогла довести свое преимущество до победы в партии.

Для старшей из сестер Уильямс, которой этим летом исполнилось 43 года, победа над Кудерметовой стала лишь третьей в этом году. Американка занимает 533-е место в рейтинге WTA, в то время как россиянка располагается на 16-й строчке.

Во втором круге Винус Уильямс встретится с победителем матча между китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь и представительницей Беларуси Александра Саснович.