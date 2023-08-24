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12:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Уроженка Барнаула стала трехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

Дарья Варфоломеева одержала победу в упражнениях с мячом и обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в испанской Валенсии.

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Источник: AFP 2023

16-летняя уроженка Барнаула, представляющая сборную Германии, за один день выиграла сразу две золотые медали. В обоих упражнениях она опередила итальянскую гимнастку Софию Раффаэли. Еще одна гимнастка русского происхождения Екатерина Веденеева, представляющая Словению, в обоих упражнениях занял шестое место.

Варфоломеева стала первой гимнасткой в истории Германии, которой удалось завоевать золото чемпионата мира в упражнениях с мячом и обручем. Последний раз представительницы Германии выигрывали чемпионат мира в 1975 году.

Сегодня, 24 августа, на чемпионате разыграют медали в упражнениях с булавами и лентой. Варфоломеева является действующей чемпионкой мира в упражнениях с булавами, а в мае этого года уже становилась чемпионкой Европы в упражнениях с лентой.

Варфоломеева переехала в Германию в 2019 году в возрасте 12 лет. Со стороны дедушки по материнской линии она имеет немецкие корни, благодаря чему получила гражданство Германии.

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