Уроженка Барнаула стала трехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

16-летняя уроженка Барнаула, представляющая сборную Германии, за один день выиграла сразу две золотые медали. В обоих упражнениях она опередила итальянскую гимнастку Софию Раффаэли. Еще одна гимнастка русского происхождения Екатерина Веденеева, представляющая Словению, в обоих упражнениях занял шестое место.

Варфоломеева стала первой гимнасткой в истории Германии, которой удалось завоевать золото чемпионата мира в упражнениях с мячом и обручем. Последний раз представительницы Германии выигрывали чемпионат мира в 1975 году.

Сегодня, 24 августа, на чемпионате разыграют медали в упражнениях с булавами и лентой. Варфоломеева является действующей чемпионкой мира в упражнениях с булавами, а в мае этого года уже становилась чемпионкой Европы в упражнениях с лентой.