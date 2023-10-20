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18:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Умерла трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова

Анфиса Резцова, первая в истории спортсменка, ставшая олимпийской чемпионкой в биатлоне и лыжных гонках умерла на 59-м году жизни.

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Источник: РИА "Новости"

«Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание. О случившемся мы узнали только сегодня, все документы мы получим завтра — ни с реанимацией, ни с патологоанатомом мы не связывались. Госпитализирована она была 15-го числа», — приводит слова мужа Анфисы Леонида Резцова ТАСС.

В середине марта Резцова была госпитализирована с сердечным приступом.

В женском биатлоне Анфиса Резцова была первой в истории чемпионкой Олимпийских игр. В ее активе два олимпийских золота в биатлоне и одно в лыжных гонках. Также Анфиса Резцова стала двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону и трехкратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.

Две дочери Анфисы, Дарья Виролайнен и Кристина Резцова, стали биатлонистками, в разные годы входили в состав национальной команды.

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 Умерла трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова
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