Ольга Медведцева: лидер российского биатлона в начале двухтысячных

Детство и юность

Ольга Медведцева родилась 7 июля 1975 года в небольшом городе Бородино в Красноярском крае. ЕЕ рано поставили на лыжи, во время поездки на одну из турбаз. Однако в секцию она пришла в десятилетнем возрасте. Тренировки не приносили радости девочке, и она хотела закончить с этим видом спорта. Но тренер отговорил ее и убедил в обратном.

Ольга проявила себя талантливой спортсменкой и спустя годы тренировок вошла в юниорскую сборную России по лыжным гонкам. С 1993 по 1995 год в составе сборной спортсменка стала двукратной чемпионкой мира в эстафетных гонках и выиграла несколько медалей на мировых первенствах в индивидуальных стартах. В 1995 году 20-летняя Ольга выполнила норматив «Мастера спорта международного класса».

В дальнейшем спортсменка вошла в состав сборной России по лыжным гонкам и тренировалась под руководством заслуженного тренера СССР Александра Грушина.

В начале 1996 года Ольга стала мамой, а уже спустя несколько месяцев после рождения дочери спортсменка отправилась на тренировочные сборы. Вернуться на высокий уровень в лыжных гонках Ольга не смогла, и ей предложили попробовать свои силы в биатлоне.

Успехи в биатлоне

Когда Пылевой было 23 года, она перешла в биатлон. В первом сезоне, в новой для себя дисциплине, Ольга завоевала несколько наград на этапах Кубка мира. Это случилось в Ханты-Мансийске и немецком Рупольдинге. Пылева взяла серебро и бронзу в спринте, бронзу в гонке преследования, несколько медалей, из которых две золотых, за участие в эстафетных гонках. По итогам сезона биатлонистка заняла 20-е место в общем зачете Кубка мира.

В 2000 году Пылева отобралась на чемпионат мира, который прошел в норвежском Хольменколлене, и в составе сборной России выиграла золото в эстафете 4×7,5 км. После этого Ольга окончательно закрепила за собой статус ведущей биатлонистки страны. На протяжении пяти следующих лет спортсменка стабильно заканчивала сезон в топ-10 общего зачета Кубка мира.

В следующем сезоне Ольга завоевала две серебряные медали на различных этапах Кубка Мира и вновь повторила успех на чемпионате мира в словенской Поклюке. В составе сборной Пылева завоевала золото в эстафетной гонке.

В год Олимпиады-2002 Ольга уверенно начала сезон и подошла к главному старту четырехлетия в хорошей форме. В индивидуальной гонке в Солт-Лейк-Сити Пылева стала лишь четвертой. В спринте заняла восьмое место, но не смотря на это, в гонке преследования она смогла удачно отстреляться и это помогло завоевать золотую медаль. Став олимпийской чемпионкой, Пылева вошла в историю — она стала первой победительницей гонки преследования на Олимпийских играх. К награде высшей пробы Ольга добавила бронзу в эстафетной гонке. На церемонии закрытия Игр Пылева несла флаг сборной России.

Ольга Медведцева на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити | Источник: РИА "Новости"

Следующие два года можно считать лучшими в карьере Пылевой. В большинстве стартов она попадала в топ-10, а в сезоне-2003/04 одержала шесть побед и заняла второе место в общем зачете Кубка мира. На чемпионате мира в немецком Оберхофе, несмотря на провалы в спринте, преследовании и масс-старте Ольга смогла реабилитироваться в индивидуальной гонке одержав победу. В 2004 и 2005 году Пылева стала победительницей Кубка мира в зачете индивидуальных гонок. В 2004 году Ольга получила памятную медаль Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму за установление абсолютного рекорда по числу завоеванных золотых медалей в течение одного спортивного сезона среди российских биатлонисток.

Допинг

К своей второй Олимпиаде в Турине Ольга подходила в качестве одной из фаворитов. К тому времени она уже несколько лет тренировалась под руководством Валерия Медведцева, который стал ее новым мужем. Спортсменка сразу оправдала ожидания, выиграв серебро в индивидуальной гонке. Однако, спустя несколько дней обе допинговые пробы, взятые у биатлонистки, оказались положительными, выявив повышенную концентрацию запрещенного для участников соревнований препарата. 31-летнюю Ольгу сняли со всех следующих олимпийских стартов, аннулировали результат индивидуальной гонки и дисквалифицировали на два года.

В ходе расследования выяснили, что доктор назначила прием препарата Пылевой без согласования с врачами сборной, за это ее отстранили на четыре года от любой медицинской деятельности со спортсменами. После этого скандала биатлонистка завершила карьеру.

Возобновление карьеры

Осенью 2006 года Медведцева начала работать ведущей программы «Вести-Красноярск» на телеканале «Россия».

А уже весной следующего года она решила вернуться в большой спорт. Оставался еще год дисквалификации, и Ольга начала готовиться к официальному возвращению. Она обратилась в Международный союз биатлонистов с просьбой о сокращении срока своей дисквалификации, но Исполком Союза отказал, не найдя в представленных документах оснований для сокращения срока дисквалификации.

Два года без соревнований не могли не сказаться на результатах — Ольга была далека от прежней формы. В конце 2008 года биатлонистка выступила на Чемпионате Европы и на внутрироссийских соревнованиях.

Перезапуск карьеры давался Медведцевой тяжело, она потеряла в скорости и уже не могла претендовать на высокие позиции во всех гонках. Но несмотря на это, в эстафете Ольга осталась основным элементом сборной. На чемпионате мира в корейском Пхенчхане, Медведцева помогла команде выиграть золото. После этой победы она стала шестикратной чемпионкой мира.

На Олимпиаде в Ванкувере Ольга понимала, что бороться за медали в личных гонках будет трудно, поэтому настраивалась на эстафету. Спортсменка безошибочно пробежала свой этап и выиграла с командой олимпийское золото. Медведцева стала двукратной чемпионкой Игр. После этого биатлонистка окончательно завершила спортивную карьеру.

Ольга Медведцева (вторая слева) в составе "золотой" эстафетной четверки на Играх в Ванкувере | Источник: РИА "Новости"

Чем занимается сейчас

Недавно Ольга рассказала, как в период с 2017 по 2019 год дважды попала в серьезные автомобильные аварии: «Было ли страшно ездить после аварии в 2017-м? Я вас умоляю — тьфу-тьфу-тьфу. Сразу села и поехала. Более того, скажу, что через два года ситуация практически повторилась. В меня не прилетело ничего (в 2017-м Медведцевой прилетел болт), но стекло было просто… Не хочу вспоминать. Страшно было. Полицейский приехал на место и сказал: “Иди в церковь”. Хожу иногда», — приводит слова Медведцевой «Спорт-Экспресс».

В 2021 году Ольгу назначили на должность директора СШОР «Академия биатлона» в Красноярске. Также Медведцева входит в Комитет по переходам в Союзе биатлонистов России, является членом исполкома и представителем в Сибирском федеральном округе.

На отчетно-выборной конференции Союза биатлонистов России Ольга поддержала кандидатуру Виктора Майгурова на переизбрание в президенты.

— Почему решили поддержать Виктора Майгурова?

— А как вы думаете, когда я с 90-х годов знаю его как спортсмена. В команде были вместе. Справедливее человека трудно найти. Неужели вы сейчас не видите? Об него ноги вытирают, стул из-под него выбивают. А он все равно сидит… В прошлый раз говорила: «Виктор, неужели ты не видишь, что тебя растаптывают?» Он отвечает: «Мне 53 года. Ты хочешь, что я себя изменил как-то?» Он не будет другим никогда. Наверное, бог есть на свете. Не хочу сказать, что добро победило зло. Но некорректными, нечестными методами они работали во время предвыборной кампании. Поэтому мне странно, чтобы не поддержать своего коллегу. Мне проще с ним найти общий язык. Сколько он сделал хорошего. Тренеры ведущих региональных федераций говорят, что у нас какое-то понимание наступило — сказала Ольга «Спорт-Экспресс».