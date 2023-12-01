Латыпов и Шевченко выиграли спринт на этапе Кубка России по биатлону

Эдуард Латыпов прошел десятикилометровую дистанцию у мужчин за 24 минуты 26,1 секунды, допустив 1 промах на огневом рубеже.

Вторым стал Евгений Сидоров (+2,8, 0 промахов), третье место у представителя Беларуси Антона Смольского (+9.2, 0).

29-летний Эдуард Латыпов — трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призер чемпионатов мира и Европы.

В женском спринте на 7,5 км победила бывшая лыжница Наталья Шевченко. Россиянка не допустила ни одного промаха и преодолела дистанцию в 7,5 км за 21 минуту 58,2 секунды. Второй с отставанием 15,1 секунды финишировала Кристина Резцова. Третьей стала Наталья Гербулова (+18,1). Все призеры прошли трассу без промахов.