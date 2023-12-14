Жюстин Бреза-Буше выиграла спринт на третьем этапе Кубка мира

В швейцарском Ленцерхайде проходит третий этап Кубка миа по биатлону.

Победу одержала Жюстин Бреза-Буше. Второе место заняла Ингрид Тандреволд, которая праздновала победу в спринте на втором этапе мирового Кубка в Хохфильцене. Третье место — у итальянки Лизы Витоцци.

Это 16-й подиум в карьере француженки в индивидуальных гонках Кубка мира (6−6−4). На счету Тандреволд 18 подиумов (2−12−4). Для Лизы Витоцци бронза в Ленцерхайде стала 23-й наградой в карьере (4−9−10).