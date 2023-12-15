Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Уфе

Трехкратный призер Олимпийских игр в Пекине прошел дистанцию в 10 км за 23 минуты 54,5 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место с занял Даниил Серохвостов, с одним промахом уступивший лидеру 17,5 секунды. Третьим с отставанием более минуты финишировал Кирилл Бажин.

«Сработал надежно сегодня, была сложная погода, холодно. Не знаю, с чем связано. Вроде в мороз привык, но как‑то пробирает сквозь одежду. Неважно, как утепляешься, все равно промерзаешь. Сегодня катуха не очень, так скажем. Пришлось потолкаться, больше силовая гонка. Сегодня доволен, получилось разложить силы на дистанции со стрельбой», — сказал Латыпов после гонки.

Лидер общего зачета Кубка Содружества Антон Смольский с тремя промахами финишировал на 18-м месте. На первом этапе в Сочи 26-летний белорус одержал победы во всех трех гонках.