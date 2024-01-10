Командные гонки на ЧР по биатлону перенесли из-за погоды

Решение о переносе гонок на пятницу, 12 января, приняли из-за неблагоприятного прогноза погоды на субботу в городе Чайковский, где пройдут соревнования. Там ожидается снег и температура утром будет на отметке — 25. Время старта гонок не изменилось. Женская командная гонка начтется в 9:00 мск, мужская — в 12:00 мск.