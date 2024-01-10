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12:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Командные гонки на ЧР по биатлону перенесли из-за погоды

Мужская и женская командные гонки на чемпионате России по биатлону в Пермском крае перенесены с 13 января на 12-е, сообщает пресс-служба СБР.

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Источник: РИА "Новости"

Решение о переносе гонок на пятницу, 12 января, приняли из-за неблагоприятного прогноза погоды на субботу в городе Чайковский, где пройдут соревнования. Там ожидается снег и температура утром будет на отметке — 25. Время старта гонок не изменилось. Женская командная гонка начтется в 9:00 мск, мужская — в 12:00 мск.

Чемпионат России по биатлону в Чайковском начнется 11 января и завершится 14 января.

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Командные гонки на ЧР по биатлону перенесли из-за погоды
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