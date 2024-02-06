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09:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Сильный дождь испортил снежный покров на трассе ЧМ по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о закрытии трассы на арене «Высочина» в Нове-Место-на-Мораве в Чехии, на которой завтра должен стартовать чемпионат мира по биатлону. Об этом сообщает ABC Nyheter.

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Источник: NTB

Накануне в городе прошел сильный дождь, из-за которого серьезно пострадал снежный покров. В некоторых местах трассы снег полностью черный. Текущее состояние снежного покрова оценивается как ужасное.

Трасса закрыта непосредственно до старта чемпионата мира, из-за чего биатлонистам будет запрещено проводить на ней тренировочные прокаты. За это время организаторы попытаются подготовить трассу к гонкам, что при плюсовой температуре будет сделать непросто.

Сообщается, что днем температура в Нове-Место доходит до 10 градусов выше нуля, в то время средняя температура февраля здесь обычно держится на отметке около нуля. Ожидается, что к выходным дождь прекратится, однако плюсовая температура воздуха все равно сохранится.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 7 по 18 февраля. Российские биатлонисты из-за отстранения IBU участие в чемпионате не примут.

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