Сильный дождь испортил снежный покров на трассе ЧМ по биатлону

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Накануне в городе прошел сильный дождь, из-за которого серьезно пострадал снежный покров. В некоторых местах трассы снег полностью черный. Текущее состояние снежного покрова оценивается как ужасное.

Трасса закрыта непосредственно до старта чемпионата мира, из-за чего биатлонистам будет запрещено проводить на ней тренировочные прокаты. За это время организаторы попытаются подготовить трассу к гонкам, что при плюсовой температуре будет сделать непросто.

Сообщается, что днем температура в Нове-Место доходит до 10 градусов выше нуля, в то время средняя температура февраля здесь обычно держится на отметке около нуля. Ожидается, что к выходным дождь прекратится, однако плюсовая температура воздуха все равно сохранится.