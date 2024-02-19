«О, боги мои». Губерниев — о программе гонок финала Кубка России
Финал Кубка России по биатлону сезона-2023/2024 пройдет в Уфе с 29 февраля по 3 марта.
Финал Кубка России по биатлону сезона-2023/2024 пройдет в Уфе с 29 февраля по 3 марта.
Дмитрий Губерниев раскритиковал Союз биатлонистов России за подход к наполнению гоночной программы финала Кубка России.
"Я совсем не понимаю, почему в финале Кубка России по биатлону в Уфе не будет захватывающих гонок преследования? Опять индивидуальные гонки (зачем?), спринт и большой масс-старт…
О, боги мои… СБР внес изменения… Гонки преследования будут, но не будет масс-старта. И индивидуальные гонки тут (зачем?). Спортсменам и болельщикам нужны контактные гонки, они прекрасны, и их любят больше всех!" — написал Губерниев в социальных сетях.
В личном зачете Кубка России среди мужчин в нынешнем сезоне лидирует Антон Бабиков, на втором месте — Эдуард Латыпов, третье место занимает биатлонист из Беларуси Иван Тулатин.
У женщин лидерство захватила Виктория Сливко, всего на три балла опережающая Полину Шевнину. Третье место — у еще недавно выступавшей в лыжных гонках Наталии Шевченко.