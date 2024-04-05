Сливко выиграла марафон на чемпионате России по биатлону

«Была уверена, что Ирина меня догонит. Слышала, что отставание после восьмой стрельбы сократилось до девяти секунд, а для Ирины — это ничего. Я видела, как она хорошо шла по дистанции после лежки. Больше половины гонки лидировала. И мне уже тоже тяжело стало: в ботинках хлюпает, лыжи не едут. Очень тяжелая гонка, она далась мне тяжелее, чем в прошлом году. Вроде в прошлом году погода похуже была, но было полегче. Может быть, мы в этом году больше устали, потому что чемпионат России был такой насыщенный, очень эмоциональный, наши гонки были интересные», — сказала Сливко после гонки.