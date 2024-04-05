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11:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Сливко выиграла марафон на чемпионате России по биатлону

Биатлонистка Виктория Сливко одержала победу в марафонской гонке на 30 км на чемпионате России, который завершился в Увате (Тюменская область).

Источник: РИА "Новости"

29-летняя биатлонистка преодолела дистанцию за 1 час 38 минут 15,3 секунды, допустив четыре промаха на восьми огневых рубежах. Второй финишировала Ирина Казакевич, отстав от лидера на 26,9 секунды. Тройку призеров замкнула Анастасия Гореева. Всего в гонке стартовали 19 биатлонисток.

Марафон, 30 км. Женщины

  1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 1:38.15,3 (4);.
  2. Ирина Казакевич (Свердловская область) — +26,9 (6);
  3. Анастасия Гореева (Москва) +2.14,3 (10).

«Была уверена, что Ирина меня догонит. Слышала, что отставание после восьмой стрельбы сократилось до девяти секунд, а для Ирины — это ничего. Я видела, как она хорошо шла по дистанции после лежки. Больше половины гонки лидировала. И мне уже тоже тяжело стало: в ботинках хлюпает, лыжи не едут. Очень тяжелая гонка, она далась мне тяжелее, чем в прошлом году. Вроде в прошлом году погода похуже была, но было полегче. Может быть, мы в этом году больше устали, потому что чемпионат России был такой насыщенный, очень эмоциональный, наши гонки были интересные», — сказала Сливко после гонки.

Сливко завоевала третье золото на чемпионате России и второй год кряду стала лучшей в марафоне. Ранее биатлонистка выиграла золотые медали в спринте и в гонке преследования.

Женский марафон был заключительным стартом на чемпионате России по биатлону.

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