Зайцева — о допинге: Раздутая история. Не ощущаю себя виноватой
Олимпийская чемпионка по биатлону назвала «вымышленной» допинговую историю, связанную с Сочи-2014.
Олимпийская чемпионка по биатлону назвала «вымышленной» допинговую историю, связанную с Сочи-2014.
6 и 7 апреля в Ханты-Мансийске прошел ежегодный Югорский лыжный марафон. В мероприятии принимают участие как любители, так и настоящие звезды спорта — лыжники и биатлонисты, чемпионы мира и призеры Олимпиад. Среди участников была и олимпийская чемпионка Ольга Зайцева. Экс-биатлонистка сборной России сказала, что считает несправедливой ситуацию после Игр в Сочи, когда у эстафетной сборной России отобрали серебряные медали.
«Всегда себя считала и считаю серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в эстафете. С того момента начались открытые нападки на нашу страну, и начались они как раз со спортсменов. Спортсмены первые пострадали от западных и европейских нападок. Но нас не сломить, в таких ситуациях мы только становимся сильнее, и мы теперь знаем кто друг, а кто враг. Для меня это был тяжелый период, но я знаю, что есть проблемы более существенные, чем эта раздутая и вымышленная история. История о допинге у меня в памяти не зафиксировалась. Если кто-то ее вспоминает, то я — нет. Я не ощущаю себя виноватой. Когда знаешь, что ты не виновен, то и не запоминаешь это. Я часто вспоминаю Олимпиады в Сочи, в Ванкувере, ностальгические ощущения», — сказала Зайцева в интервью Metaratings.ru.
Также Ольга рассказала о том, согласилась ли бы она выступать на Олимпиаде на условиях, которые Международный олимпийский комитет предъявляет российским спортсменам.
«В нынешней ситуации, именно на таких условиях, которые предлагают спортсменам и нашему ОКР, я бы отказалась. Сейчас тяжелое время и надо расставлять важные приоритеты», — добавила олимпийская чемпионка.
Ольге Зайцевой 45 лет. В составе эстафетной сборной России она дважды побеждала на Олимпийских играх — в Турине и Ванкувере. Также Ольга Зайцева завоевала серебряную олимпийскую медаль в масс-старте в 2010 году. На счету Ольги Зайцевой 8 медалей чемпионатов мира (три из них — золотые), 75 медалей Кубка мира, включая 13 побед в личных и 16 — в командных гонках, а также малый хрустальный глобус в масс-старте в 2005 году. Зайцева завершила спортивную карьеру в 2015 году.