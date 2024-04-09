Зайцева — о допинге: Раздутая история. Не ощущаю себя виноватой

«Всегда себя считала и считаю серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в эстафете. С того момента начались открытые нападки на нашу страну, и начались они как раз со спортсменов. Спортсмены первые пострадали от западных и европейских нападок. Но нас не сломить, в таких ситуациях мы только становимся сильнее, и мы теперь знаем кто друг, а кто враг. Для меня это был тяжелый период, но я знаю, что есть проблемы более существенные, чем эта раздутая и вымышленная история. История о допинге у меня в памяти не зафиксировалась. Если кто-то ее вспоминает, то я — нет. Я не ощущаю себя виноватой. Когда знаешь, что ты не виновен, то и не запоминаешь это. Я часто вспоминаю Олимпиады в Сочи, в Ванкувере, ностальгические ощущения», — сказала Зайцева в интервью Metaratings.ru.