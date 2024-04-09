Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
Металлург Мг
13
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Манчестер Сити
Хоккей. НХЛ
10.04
Айлендерс
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
10.04
Бостон
Каролина
Хоккей. НХЛ
10.04
Детройт
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
10.04
Монреаль
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
10.04
Нью-Джерси
Торонто
Хоккей. НХЛ
10.04
Тампа-Бэй
Коламбус
Хоккей. НХЛ
10.04
Флорида
Оттава
Хоккей. НХЛ
10.04
Даллас
Баффало
Хоккей. НХЛ
10.04
Нэшвилл
Виннипег
Хоккей. НХЛ
10.04
Колорадо
Миннесота
Хоккей. НХЛ
10.04
Анахайм
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
10.04
Сиэтл
Аризона
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Вегас
43
Все события
16:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Зайцева — о допинге: Раздутая история. Не ощущаю себя виноватой

Олимпийская чемпионка по биатлону назвала «вымышленной» допинговую историю, связанную с Сочи-2014.

Источник: РИА "Новости"

6 и 7 апреля в Ханты-Мансийске прошел ежегодный Югорский лыжный марафон. В мероприятии принимают участие как любители, так и настоящие звезды спорта — лыжники и биатлонисты, чемпионы мира и призеры Олимпиад. Среди участников была и олимпийская чемпионка Ольга Зайцева. Экс-биатлонистка сборной России сказала, что считает несправедливой ситуацию после Игр в Сочи, когда у эстафетной сборной России отобрали серебряные медали.

«Всегда себя считала и считаю серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в эстафете. С того момента начались открытые нападки на нашу страну, и начались они как раз со спортсменов. Спортсмены первые пострадали от западных и европейских нападок. Но нас не сломить, в таких ситуациях мы только становимся сильнее, и мы теперь знаем кто друг, а кто враг. Для меня это был тяжелый период, но я знаю, что есть проблемы более существенные, чем эта раздутая и вымышленная история. История о допинге у меня в памяти не зафиксировалась. Если кто-то ее вспоминает, то я — нет. Я не ощущаю себя виноватой. Когда знаешь, что ты не виновен, то и не запоминаешь это. Я часто вспоминаю Олимпиады в Сочи, в Ванкувере, ностальгические ощущения», — сказала Зайцева в интервью Metaratings.ru.

Также Ольга рассказала о том, согласилась ли бы она выступать на Олимпиаде на условиях, которые Международный олимпийский комитет предъявляет российским спортсменам.

«В нынешней ситуации, именно на таких условиях, которые предлагают спортсменам и нашему ОКР, я бы отказалась. Сейчас тяжелое время и надо расставлять важные приоритеты», — добавила олимпийская чемпионка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ольге Зайцевой 45 лет. В составе эстафетной сборной России она дважды побеждала на Олимпийских играх — в Турине и Ванкувере. Также Ольга Зайцева завоевала серебряную олимпийскую медаль в масс-старте в 2010 году. На счету Ольги Зайцевой 8 медалей чемпионатов мира (три из них — золотые), 75 медалей Кубка мира, включая 13 побед в личных и 16 — в командных гонках, а также малый хрустальный глобус в масс-старте в 2005 году. Зайцева завершила спортивную карьеру в 2015 году.

Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Ефимова: Планирую подать заявку на нейтральный статус
Бой Шары Буллета против украинца Потери в UFC остается в силе
Зайцева — о допинге: Раздутая история. Не ощущаю себя виноватой
Экс-генменеджер «Миннесоты»: «Вайкингс» переплатят за Джей Джея Маккарти
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь