Российская биатлонистка будет выступать за сборную Беларуси

«Конечно, для нас это большая потеря. Мы рассчитывали, что еще сезон до получения гражданства Ксения будет выступать за Тюмень и только потом перейдет в команду дружественной страны. Но после встречи Ксении и Максима с президентом федерации биатлона Беларуси Андрианом Цыбульским молодыми людьми было принято решение о срочном переходе. С Андрианом мы близко знакомы много лет, вчера провели с ним переговоры и было принято решение отпустить Ксению из команды Тюменской области без предварительных условий и компенсации. Но в надежде на сотрудничество», — рассказал Кугаевский.