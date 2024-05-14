Российская биатлонистка будет выступать за сборную Беларуси
Ксения Шнейдер сменила спортивное гражданство.
Ксения Шнейдер сменила спортивное гражданство.
Как сообщает тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский, Ксения Шнейдер со следующего сезона будет выступать за сборную Беларуси. Ранее спортсменка вышла замуж за белорусского биатлониста Максима Воробья.
«Конечно, для нас это большая потеря. Мы рассчитывали, что еще сезон до получения гражданства Ксения будет выступать за Тюмень и только потом перейдет в команду дружественной страны. Но после встречи Ксении и Максима с президентом федерации биатлона Беларуси Андрианом Цыбульским молодыми людьми было принято решение о срочном переходе. С Андрианом мы близко знакомы много лет, вчера провели с ним переговоры и было принято решение отпустить Ксению из команды Тюменской области без предварительных условий и компенсации. Но в надежде на сотрудничество», — рассказал Кугаевский.
24-летняя Ксения Шнайдер в минувшем сезоне заняла 20-е место в общем зачете Кубка России. В индивидуальных гонках Ксения призовых мест не занимала, но в составе сборной Тюменской области становилась обладательницей серебряной медали в эстафете.