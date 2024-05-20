Текущие события
Футбол. Первая лига
17:00
Тюмень
КАМАЗ
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Великобритания
Норвегия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Швеция
Франция
Футбол. Первая лига
17:45
Арсенал
Акрон
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
Ленинградец
Футбол. Первая лига
18:00
Кубань
Химки
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
Волгарь
Футбол. Зарубежный
19:30
Салернитана
Верона
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
Шинник
Футбол. Премьер-лига
20:00
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
Футбол. Первая лига
12:00
СКА-Хабаровск
Алания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Финляндия
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Казахстан
Польша
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Ювентус
Хоккей. НХЛ
21.05
Ванкувер
Эдмонтон
Все события
14:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Союз биатлонистов выплатил спортсменам 52 млн призовых за сезон

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров назвал сумму призовых выплат спортсменам за прошедший сезон.

Источник: РИА "Новости"

«В этом году на всех наших соревнованиях мы платим призовые. Примерно 52 миллиона рублей мы выплатили спортсменам разных уровней. На Кубке Содружества их получили 42 спортсмена, на Кубке России — 70», — приводит слова Майгурова «Чемпионат».

Майгуров отметил, что в эту сумму не входят призовые, которые спортсмены заработали на Спартакиаде, так как их выплачивает Министерство спорта РФ.

Ранее Майгуров раскрыл имена специалистов, которые будут тренировать биатлонные сборные в следующем сезоне.

«Основной мужской сборной будет руководить Юрий Каминский, резервной мужской — Сергей Башкиров, основной женской — Михаил Шашилов, резервной женской — Артем Истомин. По всем командам мы имеем понимание. Есть вопрос по тренеру в группу Каминского, потому что Максим Максимов уходит, это его решение. Есть разговоры по приглашению нового тренера на эту должность», — заявил Майгуров «Спорт-Экспрессу».

55-летний Виктор Майгуров возглавляет СБР с 2020 года, сменив на этом посту другого экс-биатлониста — Владимира Драчева.

Во время загрузки произошла ошибка.
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь