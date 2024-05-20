Союз биатлонистов выплатил спортсменам 52 млн призовых за сезон
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров назвал сумму призовых выплат спортсменам за прошедший сезон.
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров назвал сумму призовых выплат спортсменам за прошедший сезон.
«В этом году на всех наших соревнованиях мы платим призовые. Примерно 52 миллиона рублей мы выплатили спортсменам разных уровней. На Кубке Содружества их получили 42 спортсмена, на Кубке России — 70», — приводит слова Майгурова «Чемпионат».
Майгуров отметил, что в эту сумму не входят призовые, которые спортсмены заработали на Спартакиаде, так как их выплачивает Министерство спорта РФ.
Ранее Майгуров раскрыл имена специалистов, которые будут тренировать биатлонные сборные в следующем сезоне.
«Основной мужской сборной будет руководить Юрий Каминский, резервной мужской — Сергей Башкиров, основной женской — Михаил Шашилов, резервной женской — Артем Истомин. По всем командам мы имеем понимание. Есть вопрос по тренеру в группу Каминского, потому что Максим Максимов уходит, это его решение. Есть разговоры по приглашению нового тренера на эту должность», — заявил Майгуров «Спорт-Экспрессу».
55-летний Виктор Майгуров возглавляет СБР с 2020 года, сменив на этом посту другого экс-биатлониста — Владимира Драчева.