Чемпионку мира по биатлону Жюлию Симон признали виновной в мошенничестве

В результате расследования, которое вел совместный центр сотрудничества полиции и таможни итальянского города Модена, Симон обязали возместить ущерб в размере €1000. По версии следствия, Симон украла эти деньги у одной из коллег по национальной команде — Жюстин Бреза-Буше.

Случаи мошенничества произошли на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen в 2022 году, который проходил в Норвегии. Сообщается, что Симон воспользовалась кредитной картой Бреза-Буше, чтобы оплатить покупки в интернете: речь идет о сумме около €1000, потраченных на спортивные камеры типа GoPro. Изначально Бреза-Буше обращалась к Федерации лыжного спорта Франции, однако не получила ответ и решила выдвинуть официальные обвинения. Из-за этого Симон не тренировалась со сборной Франции с июля 2023 года до осени. Сама биатлонистка отвергает обвинения в мошенничестве.