«Это катастрофа!» Губерниев — о совместной Гонке чемпионов

«Блин, ну это катастрофа! Кто бы объяснил этим людям из XIX века, что стране нужен серьезный спорт, классные и настоящие соревнования между лыжниками и биатлонистами! Шоу-гонку никто смотреть не будет. У тетеньки глубинное непонимание всего», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.