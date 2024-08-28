«Это катастрофа!» Губерниев — о совместной Гонке чемпионов

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов сообщил, что Гонка чемпионов пройдет в Рязани
«Блин, ну это катастрофа! Кто бы объяснил этим людям из XIX века, что стране нужен серьезный спорт, классные и настоящие соревнования между лыжниками и биатлонистами! Шоу-гонку никто смотреть не будет. У тетеньки глубинное непонимание всего», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Гонка чемпионов будет больше похожа на шоу, чем на серьезные соревнования.