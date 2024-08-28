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«Это катастрофа!» Губерниев — о совместной Гонке чемпионов

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался об идее совместной Гонки чемпионов с участием сильнейших российских биатлонистов и лыжников.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов сообщил, что Гонка чемпионов пройдет в Рязани 4—5 января 2025 года. В комментариях к публикации Аверьянов отметил, что лыжники не будут стрелять по мишеням.

«Блин, ну это катастрофа! Кто бы объяснил этим людям из XIX века, что стране нужен серьезный спорт, классные и настоящие соревнования между лыжниками и биатлонистами! Шоу-гонку никто смотреть не будет. У тетеньки глубинное непонимание всего», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Гонка чемпионов будет больше похожа на шоу, чем на серьезные соревнования.