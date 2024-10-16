«Позор и тюрьма!» Александр Тихонов — об экс-президенте IBU

«Я еще когда уходил c поста вице-президента сказал Бессебергу, что его ждет позор и тюрьма. Он посмеялся. Но я никогда не ошибаюсь. Получение часов? Это же норвежцы — нация, которая умирает в прадедовских штанах, имея миллиард! Редкие скупердяи. Так что все правильно с этим Бессебергом. Там они деньги крали — только дай», — цитирует Тихонова Legalbet.