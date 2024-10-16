«Позор и тюрьма!» Александр Тихонов — об экс-президенте IBU

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что не удивлен тому факту, что норвежский функционер признался в получении взятки.
«Я еще когда уходил c поста вице-президента сказал Бессебергу, что его ждет позор и тюрьма. Он посмеялся. Но я никогда не ошибаюсь. Получение часов? Это же норвежцы — нация, которая умирает в прадедовских штанах, имея миллиард! Редкие скупердяи. Так что все правильно с этим Бессебергом. Там они деньги крали — только дай», — цитирует Тихонова Legalbet.
Андерс Бессеберг возглавлял IBU с 1993 по 2018 год. 12 апреля его приговорили к трем годам и одному месяцу тюремного заключения. Норвежец признан виновным в получении взяток — в виде дорогих часов, секс-услуг от проституток и охотничьих туров.
Бессеберг опротестовал все пункты обвинения, однако затем отказался от апелляции по поводу получения часов от Сергея Кущенко в 2011 году. На тот момент Кущенко являлся генеральным директором Союза биатлонистов России (СБР).