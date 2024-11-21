СБР: У сборной России нет проблем с патронами

— Высказались отдельные специалисты, Губерниев просто транслирует их мнение. Могу сказать, что у сборной России ни качественных, ни количественных проблем с патронами нет. Понятно, что их надо отстреливать, выбирать, мы здесь несколько ограничены в новых условиях. Для сборной патроны ищем мы (СБР), для регионов — сами регионы, — приводит слова Пака «Матч ТВ».