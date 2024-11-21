СБР: У сборной России нет проблем с патронами

Ранее чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков объяснил промахи на Кубке Международной лиги клубного биатлона плохим качеством патронов. Также спортсмен отметил, что не готов так выступать.
Позднее Дмитрий Губерниев высказался о дефиците патронов.
— В последнее время остро встает вопрос с патронами в российском биатлоне. Несколько спортсменов высказались, Губерниев призвал обратить внимание. Как оцените ситуацию с патронами?
— Высказались отдельные специалисты, Губерниев просто транслирует их мнение. Могу сказать, что у сборной России ни качественных, ни количественных проблем с патронами нет. Понятно, что их надо отстреливать, выбирать, мы здесь несколько ограничены в новых условиях. Для сборной патроны ищем мы (СБР), для регионов — сами регионы, — приводит слова Пака «Матч ТВ».
В октябре прошлого года глава СБР Виктор Майгуров сообщил, что отечественный производитель может изготовить только 300 тыс. патронов при запросе федерации в 1,5 млн, а импортные патроны сильно подорожали, их также очень сложно доставить в Россию.