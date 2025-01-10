Белорус Лазовский выиграл спринт на Кубке России по биатлону

Дмитрий Лазовский, не допустив промахов на огневых рубежах, преодолел дистанцию за 22 минуты 34,6 секунды. Второй результат показал Карим Халили (0 промахов; +23,8 секунды). Третьим стал Антон Бабиков (0 промахов; +27,1 секунды).
Четвертым, менее 2 секунд уступив Бабикову, к финишу пришел еще один белорус — Максим Воробей. Эдуард Латыпов занял шестое место (1 промах; +33,8 секунды). Даниил Серохвостов и Александр Логинов из-за болезни пропустили гонку.
После 7 проведенных гонок в общем зачете с 252 набранными очками лидирует Эдуард Латыпов, на 6 баллов от него отстает Антон Бабиков, на 17 — Кирилл Бажин.
Всего запланировано 6 этапов Кубка России по биатлону, Первые два прошли в Ханты-Мансийске, третий — в Ижевске. В конце января состоится этап в Демино (Ярословская область). Финал соревнований пройдет в начале марта в Златоусте.
Напомним, российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года. В конце ноября 2024 года в ISU сообщили, что не отменят это решение до разрешения ситуации на Украине.