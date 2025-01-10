Французский тренер допустил отстранение США после слов Трампа

«США будут отстранены от международных соревнований следом за Россией и Беларусью?» — приводит слова Мазе Lenta.ru.
Ранее Дональд Трамп не раз заявлял, что собирается сделать Канаду 51-м штатом, присоединить Гренландию и отнять Панамский канал. Многие изначально воспринимали эти слова политика как шутку, но последние заявления заставили мировую общественность воспринять всерьез такие заявления президента США.
Напомним, на данный момент Гренландия принадлежит Дании, а Министр иностранных дел страны Вивиан Мотцфельдт уже успела объявить, что Дания готова к обсуждению с США вопросов экономического сотрудничества в области добычи полезных ископаемых в Гренландии, разработки важных минеральных ресурсов страны.
Такие громкие заявления могут служить причиной для введения санкций против Соединённых Штатов Америки. На данный момент Россия из-за санкций не может в полной мере выпускать своих спортсменов на международную арену. Международные федерации различных видов спорта вводят послабления, но не снимают ограничения полностью. Так ISU допустила российских фигуристов до отборочного этапа на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе, теннисисты из России выступают на всех международных турнирах в том же статусе.