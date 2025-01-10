Французский тренер допустил отстранение США после слов Трампа

Такие громкие заявления могут служить причиной для введения санкций против Соединённых Штатов Америки. На данный момент Россия из-за санкций не может в полной мере выпускать своих спортсменов на международную арену. Международные федерации различных видов спорта вводят послабления, но не снимают ограничения полностью. Так ISU допустила российских фигуристов до отборочного этапа на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе, теннисисты из России выступают на всех международных турнирах в том же статусе.