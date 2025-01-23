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Сливко одержала победу в индивидуальной гонке на ЧР по биатлону

Биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате России, который проходит в Демино (Ярославская область).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Виктория Сливко стала победительницей индивидуальной гонки в рамках чемпионата России, который прошел в Демино. Спортсменка преодолела дистанцию 15 км за 45.01,3, допустив два промаха на четырех рубежах.

«Сегодня тяжелый день, и я плохо спала, но это не связано с погодными условиями. Хорошо пристрелялась и настраивалась на хорошую гонку. Ошибки на второй лежке были, немного не сориентировалась. А так, уходила с отставанием и отдала все силы», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Второй стала Анастасия Шевченко (отставание — 22,3 секунды; 1 промах). Третье место заняла Виктория Метеля (+23,3; 1).

25 января в рамках этапа Кубка России в Демино пройдут спринтерские гонки, а 26 января — масс-старты.