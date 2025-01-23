Сливко одержала победу в индивидуальной гонке на ЧР по биатлону

Виктория Сливко стала победительницей индивидуальной гонки в рамках чемпионата России, который прошел в Демино. Спортсменка преодолела дистанцию 15 км за 45.01,3, допустив два промаха на четырех рубежах.
«Сегодня тяжелый день, и я плохо спала, но это не связано с погодными условиями. Хорошо пристрелялась и настраивалась на хорошую гонку. Ошибки на второй лежке были, немного не сориентировалась. А так, уходила с отставанием и отдала все силы», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».
Второй стала Анастасия Шевченко (отставание — 22,3 секунды; 1 промах). Третье место заняла Виктория Метеля (+23,3; 1).
25 января в рамках этапа Кубка России в Демино пройдут спринтерские гонки, а 26 января — масс-старты.