Губерниев оценил реакцию Вяльбе на его новое назначение

Дмитрий Губерниев регулярно публично выступает против главы ФЛГР. В конце 2024 года Губерниев заявил, что Вяльбе «слетела с катушек». По его мнению, «возвращаться в мировой спорт с такими людьми не получится». А в январе сказал, что «такие руководители, как Вяльбе, не должны работать на своих местах. Ей надо уходить срочно». Также известный телеведущий выразил готовность заменить Вяльбе на посту главы федерации.