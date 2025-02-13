Губерниев оценил реакцию Вяльбе на его новое назначение

Официальная должность Губерниева звучит следующим образом — советник министра спорта Российской Федерации на общественных началах. Он ее занимает с конца 2024 года.
«Все, что связано с этим человеком, я не комментирую. Всего доброго», — сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Журналист посмеялся над тем, что Вяльбе отказалась комментировать произошедшее.
«Боюсь, тут скоро вообще комментировать ничего не придется… Ибо не спросит никто», — написал Губерниев в социальных сетях.
Дмитрий Губерниев регулярно публично выступает против главы ФЛГР. В конце 2024 года Губерниев заявил, что Вяльбе «слетела с катушек». По его мнению, «возвращаться в мировой спорт с такими людьми не получится». А в январе сказал, что «такие руководители, как Вяльбе, не должны работать на своих местах. Ей надо уходить срочно». Также известный телеведущий выразил готовность заменить Вяльбе на посту главы федерации.
Елена Вяльбе была избрана президентом ФЛГР 17 июня 2010 года. В мае 2014 года она была переизбрана на пост на второй срок на безальтернативной основе, 25 мая 2018 года — на третий срок также на безальтернативной основе. Также с января 2020 года она возглавляет Ассоциацию лыжных видов спорта России. Елена Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.