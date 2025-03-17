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В Тюмени пропал журналист, приехавший на ЧР по биатлону

Журналиста Александра Круглова, приехавшего в Тюмень освещать соревнования по биатлону, разыскивают волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: «ЛизаАлерт»

По данным местных интернет-изданий, 40-летний Александр Круглов приехал в Тюмень освещать чемпионат России по биатлону. 12 марта Александр перестал выходить на связь.

«Александр приехал на соревнования по биатлону в Тюмень и пропал. Последний раз мужчину видели 12 марта 2025 года днем в Восточном районе города. До сих пор его местоположение неизвестно. Заявка на поиск на горячую линию поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт” поступила 16 марта 2025 года и сразу взята в работу», — рассказали в пресс-службе «Лиза Алерт».

На YouTube и в Telegram Александр Круглов ведет авторский канал о биатлоне «Штрафные 150». Под последним постом в Telegram в понедельник опубликована информация о том, что «админ 12 марта пропал без вести, пять дней прошло».