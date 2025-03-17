В Тюмени пропал журналист, приехавший на ЧР по биатлону

«Александр приехал на соревнования по биатлону в Тюмень и пропал. Последний раз мужчину видели 12 марта 2025 года днем в Восточном районе города. До сих пор его местоположение неизвестно. Заявка на поиск на горячую линию поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт” поступила 16 марта 2025 года и сразу взята в работу», — рассказали в пресс-службе «Лиза Алерт».