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Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону без братьев Бе

Норвежская федерация биатлона объявила состав мужской национальной команды на сезон-2025/26.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: IBU

В состав сборной не вошли братья Йоханнес и Тарьей Бе, которые в январе объявили о завершении карьеры. Их места в команде заняли Вебьерн Серум и Мартин Улдаль. Также в состав сборной вошли Стурла Холм Легрейд, Эндре Стремсхейм, Йоханнес Дале-Шевдал и Ветле Шоста Кристиансен.

В первый состав, несмотря на победу в общем зачете Кубка IBU, не попал один из лучших норвежских юниоров Исак Фрей.

«У нас очень сильная основная национальная команда у мужчин, в которой все спортсмены достигли очень высокого уровня. Есть хорошее сочетание молодых и опытных спортсменов. Это означает, что мы хорошо подготовлены к важному олимпийскому сезону. Хотим, чтобы Ветле Шоста Кристиансен продолжал быть с нами, учитывая его опыт и высокий потенциал», — сказал тренер сборной Норвегии Арне Ботнан.

По итогам минувшего сезона победу в Кубке мира впервые одержал Стурла Холм Легрейд. Йоханнес Бе занял второе место, Тарьей Бе — восьмое.