Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону без братьев Бе

«У нас очень сильная основная национальная команда у мужчин, в которой все спортсмены достигли очень высокого уровня. Есть хорошее сочетание молодых и опытных спортсменов. Это означает, что мы хорошо подготовлены к важному олимпийскому сезону. Хотим, чтобы Ветле Шоста Кристиансен продолжал быть с нами, учитывая его опыт и высокий потенциал», — сказал тренер сборной Норвегии Арне Ботнан.