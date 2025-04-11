Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону без братьев Бе

В состав сборной не вошли братья Йоханнес и Тарьей Бе, которые в январе объявили о завершении карьеры. Их места в команде заняли Вебьерн Серум и Мартин Улдаль. Также в состав сборной вошли Стурла Холм Легрейд, Эндре Стремсхейм, Йоханнес Дале-Шевдал и Ветле Шоста Кристиансен.
В первый состав, несмотря на победу в общем зачете Кубка IBU, не попал один из лучших норвежских юниоров Исак Фрей.
«У нас очень сильная основная национальная команда у мужчин, в которой все спортсмены достигли очень высокого уровня. Есть хорошее сочетание молодых и опытных спортсменов. Это означает, что мы хорошо подготовлены к важному олимпийскому сезону. Хотим, чтобы Ветле Шоста Кристиансен продолжал быть с нами, учитывая его опыт и высокий потенциал», — сказал тренер сборной Норвегии Арне Ботнан.
По итогам минувшего сезона победу в Кубке мира впервые одержал Стурла Холм Легрейд. Йоханнес Бе занял второе место, Тарьей Бе — восьмое.