Дмитрий Губерниев: Оззи Осборн — философ мирового тяжелого рока

22 июля легенда тяжелого рока, лидер и вокалист группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет.
«Я раздавлен этой новостью. Это потеря моя личная, потому что всегда был поклонником великого триумвирата 70‑х — Deep Purple, Led Zeppelin и Black Sabbath. И, несмотря на всю мою любовь к Ронни Джеймсу Дио, Оззи был одним из первых — икона стиля, человек, который преуспел в этой группе, в сольном творчестве, он просто философ мирового тяжелого рока. Только недавно на стадионе в Бирмингеме успели провести концерт. Да, Оззи болел долго, но его уход стал потерей для всей мировой музыкальной общественности, для всех нас. Он пионер хэви‑метала. Уже ушли клавишник Deep Purple Джон Лорд, барабанщик Led Zeppelin Джон Бонем, Кен Хенсли из Uriah Heep. Уходят кумиры», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».
«Оззи был настолько жизнелюбив, открывал новые таланты, вспомним Рэнди Роадса. Оззи не всегда дружил со спортом и здоровым образом жизни, скажем так мягко, но он был и остается в нашей памяти. Его песни мне лично до сих помогают жить, я слушаю его в разные периоды. Мир лишился этого замечательного волшебника из страны Оз, к сожалению, он умер», — добавил спортивный комментатор.
5 июля Оззи Осборн дал прощальный концерт на стадионе «Астон Виллы» вместе с группой Black Sabbath. Музыкант родился в Бирмингеме и много лет болел за клуб. В прошлом году он участвовал в презентации новой формы команды.