Дмитрий Губерниев: Оззи Осборн — философ мирового тяжелого рока

«Я раздавлен этой новостью. Это потеря моя личная, потому что всегда был поклонником великого триумвирата 70‑х — Deep Purple, Led Zeppelin и Black Sabbath. И, несмотря на всю мою любовь к Ронни Джеймсу Дио, Оззи был одним из первых — икона стиля, человек, который преуспел в этой группе, в сольном творчестве, он просто философ мирового тяжелого рока. Только недавно на стадионе в Бирмингеме успели провести концерт. Да, Оззи болел долго, но его уход стал потерей для всей мировой музыкальной общественности, для всех нас. Он пионер хэви‑метала. Уже ушли клавишник Deep Purple Джон Лорд, барабанщик Led Zeppelin Джон Бонем, Кен Хенсли из Uriah Heep. Уходят кумиры», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».