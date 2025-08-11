Дмитрий Губерниев назвал самых популярных спортсменов из России

«Я бы не сказал, что у нас супермедийные игроки в КХЛ. Вряд ли такие есть. Вот Яна Егорян стала чемпионкой мира, но знают ли об этом люди, медийная ли она? Всё-таки вид спорта такой нишевой. Если говорить о Батракове, он только стремится к этому. Лыжница Вероника Степанова по медийности опережает любого биатлониста за счет своей движухи. Кучеров — умница, но можно ли сказать, что он супермедийный спортсмен? Не факт. Даже если брать фигуристов, Загитова и Медведева дадут фору по медийности действующим спортсменкам на своих старых победных историях, как Дзюба. Они выделяются», — отметил телекомментатор.