Финского биатлониста оштрафовали за выстрел в крестного на охоте

Инцидент произошел в сентябре 2024 года в финской общине Хюрюнсалми. Во время охоты в лесу 21-летний спортсмен случайно выстрелил в своего 50-летнего крестного отца из дробовика, в результате чего мужчина лишился зрения на правом глазу.
Прокуратура предъявила Хейккинену обвинения в халатности, повлекшей за собой телесные повреждения, а также в нарушении правил охоты, направленных на предотвращение опасности. Сам спортсмен отверг эти обвинения, назвав инцидент несчастным случаем. По его словам, он был уверен, что крестный находился позади него. Расстояние между ними превышало 50 метров, а деревья ограничивали видимость, поэтому спортсмен не подозревал, что может попасть в человека.
Окружной суд Кайнуу признал Хейккинена виновным, назначил ему штраф в размере 420 евро (39,3 тыс. рублей), а также обязал спортсмена выплатить пострадавшему около 7000 евро (656 тыс. рублей) компенсации. Кроме того, суд постановил вернуть Хейккинену конфискованный дробовик.
В 2022 году Хейккинен стал чемпионом мира среди юниоров в спринте. Также он дважды становился бронзовым призером юниорских мировых первенств в гонке преследования.