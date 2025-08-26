Финского биатлониста оштрафовали за выстрел в крестного на охоте

Прокуратура предъявила Хейккинену обвинения в халатности, повлекшей за собой телесные повреждения, а также в нарушении правил охоты, направленных на предотвращение опасности. Сам спортсмен отверг эти обвинения, назвав инцидент несчастным случаем. По его словам, он был уверен, что крестный находился позади него. Расстояние между ними превышало 50 метров, а деревья ограничивали видимость, поэтому спортсмен не подозревал, что может попасть в человека.