Братья Бе могут возобновить карьеры биатлонистов ради Олимпиады

«Может быть, мы вернемся, чтобы участвовать в Олимпийских играх», — сказал он зрителям, слова биатлониста приводит издание Ski‑Nordique.
Братья Бе завершили свои карьеры в профессиональном биатлоне по итогам домашнего этапа Кубка мира — 2025/26 в Холменколлене. Йоханнес Бе завершил сезон на втором месте в общем зачете, а его старший брат Тарьей занял восьмую строчку.
Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на возможное возобновление карьеры прославленными норвежскими биатлонистами Йоханнесом и Тарьей Бе.
«Что происходит? Они так тосковали по семье за год до Олимпиады, ушли из спорта. Что случилось? Семья им опостылела? Они дружно любовниц завели? Хочется понять, что происходит. Или братья Бе уходили некоторые дела уладить, связанные с околоспортивными организациями? Чего уходили, ребят?! Было столько громких слов сказано, слезы, а теперь будет возвращение. Не сомневался, что оно будет, но теперь это будет через дешевое шапито, хотя спортсмены они большие», — приводит слова Губерниева Sport24.
Йоханнес Бе является пятикратным победителем Олимпийских игр, пятикратным обладателем Кубка мира, 22-кратным чемпионом мира. Его брат Тарьей —, трехкратный олимпийский чемпион в эстафетах и трехкратный призер Олимпийских игр, 12-кратный чемпион мира (десять раз в эстафетах и дважды в личных гонках).