Братья Бе могут возобновить карьеры биатлонистов ради Олимпиады

«Что происходит? Они так тосковали по семье за год до Олимпиады, ушли из спорта. Что случилось? Семья им опостылела? Они дружно любовниц завели? Хочется понять, что происходит. Или братья Бе уходили некоторые дела уладить, связанные с околоспортивными организациями? Чего уходили, ребят?! Было столько громких слов сказано, слезы, а теперь будет возвращение. Не сомневался, что оно будет, но теперь это будет через дешевое шапито, хотя спортсмены они большие», — приводит слова Губерниева Sport24.