Осужденную за кражу биатлонистку Симон отстранили на месяц

Федерация лыжного спорта Франции приняла решение отстранить биатлонистку Жюлию Симон, осужденную за кражу кредитной карты у коллеги, от соревнований. Об этом сообщается на сайте организации.
Симон отстранена на шесть месяцев, пять из которых будут условными. Санкция вступает в силу 7 ноября. В связи с отстранением 29-летняя биатлонистка пропустит первый этап Кубка мира, который будет проходить с 29 ноября до 7 декабря в шведском Эстерсунде. Также она должна будет в течение полугода выплатить FFS штраф в размере 30 тысяч евро, 15 из которых — условно.
Напомним, ранее Симон призналась в совершении кражи кредитной карты у коллеги по сборной Франции Жюстин Бреза-Буше. Жюлия без ведома Жюстин воспользовалась ее картой и сделала несколько покупок в интернет-магазинах, потратив в целом больше тысячи евро. Известно, что от аналогичных действий Симон пострадали еще два человека. Расследование по этому делу велось с 2023 года, все это время Симон не признавала своей вины и говорила, что ее личность использовали мошенники.
В 2022 году француженка Жюлия Симон завоевала серебро Игр в Пекине в смешанной эстафете. Также спортсменка является 10-кратной чемпионкой мира.