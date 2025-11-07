Осужденную за кражу биатлонистку Симон отстранили на месяц

Напомним, ранее Симон призналась в совершении кражи кредитной карты у коллеги по сборной Франции Жюстин Бреза-Буше. Жюлия без ведома Жюстин воспользовалась ее картой и сделала несколько покупок в интернет-магазинах, потратив в целом больше тысячи евро. Известно, что от аналогичных действий Симон пострадали еще два человека. Расследование по этому делу велось с 2023 года, все это время Симон не признавала своей вины и говорила, что ее личность использовали мошенники.