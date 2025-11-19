Ричмонд
Фуркад готов стать посредником в переговорах по допуску россиян

Шестикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад готов стать посредником в переговорах по поводу возвращения российских спортсменов на международную арену.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Завершивший спортивную карьеру французский биатлонист готов выполнить роль посредника между Международным олимпийским комитетом (МОК), Международным союзом биатлонистов (IBU) и Союзом биатлонистов России (СБР). Об этом журналистам рассказал глава СБР Виктор Майгуров.

«Буквально неделю назад у нас была видеоконференция с Фуркадом, мы обменялись мнениями о позиции спортсменов, которые поддерживают решение допустить российских спортсменов в нейтральном статусе. Но, к сожалению, эту позицию не поддерживает сегодня IBU», — цитирует Майгурова ТАСС.

37-летний Фуркад с 2022 года является членом комиссии спортсменов МОК. Ранее он уже высказывался по вопросу возвращения спортсменов на международные соревнования. В 2023 году Фуркад заявил, что возможность возвращения российских атлетов на соревнования должна быть рассмотрена. Он подчеркнул, что был избран в МОК, чтобы защищать спортсменов. В октябре 2025 года Мартен Фуркад еще раз вступился за биатлонистов из России.

«Мне больно видеть, как их наказывают уже многие годы. На их месте, если бы я был наказан за поступки своих руководителей, это бы меня просто уничтожило», — написал тогда прославленный биатлонист.

Российские спортсмены с марта 2022 года отстранены от соревнований под эгидой IBU. Также в IBU исключили участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года в Италии.

