Фуркад готов стать посредником в переговорах по допуску россиян

Завершивший спортивную карьеру французский биатлонист готов выполнить роль посредника между Международным олимпийским комитетом (МОК), Международным союзом биатлонистов (IBU) и Союзом биатлонистов России (СБР). Об этом журналистам рассказал глава СБР Виктор Майгуров.
«Буквально неделю назад у нас была видеоконференция с Фуркадом, мы обменялись мнениями о позиции спортсменов, которые поддерживают решение допустить российских спортсменов в нейтральном статусе. Но, к сожалению, эту позицию не поддерживает сегодня IBU», — цитирует Майгурова ТАСС.
37-летний Фуркад с 2022 года является членом комиссии спортсменов МОК. Ранее он уже высказывался по вопросу возвращения спортсменов на международные соревнования. В 2023 году Фуркад заявил, что возможность возвращения российских атлетов на соревнования должна быть рассмотрена. Он подчеркнул, что был избран в МОК, чтобы защищать спортсменов. В октябре 2025 года Мартен Фуркад еще раз вступился за биатлонистов из России.
«Мне больно видеть, как их наказывают уже многие годы. На их месте, если бы я был наказан за поступки своих руководителей, это бы меня просто уничтожило», — написал тогда прославленный биатлонист.
Российские спортсмены с марта 2022 года отстранены от соревнований под эгидой IBU. Также в IBU исключили участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года в Италии.