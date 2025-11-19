Фуркад готов стать посредником в переговорах по допуску россиян

37-летний Фуркад с 2022 года является членом комиссии спортсменов МОК. Ранее он уже высказывался по вопросу возвращения спортсменов на международные соревнования. В 2023 году Фуркад заявил, что возможность возвращения российских атлетов на соревнования должна быть рассмотрена. Он подчеркнул, что был избран в МОК, чтобы защищать спортсменов. В октябре 2025 года Мартен Фуркад еще раз вступился за биатлонистов из России.