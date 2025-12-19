Ричмонд
Норвежский биатлонист выиграл спринт на этапе Кубка мира

Ветле Шестад Кристиансен стал победителем спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

33-летний Ветле Шестад Кристиансен преодолел дистанцию 10 км без промахов на огневых рубежах. Эта победа стала для него первой личной на Кубке мира с 21 января 2024 года.

Вторым стал его соотечественник Йоханнес Дале-Шевдал, который промахнулся дважды и уступил Кристиансену 3,5 секунды. Третье место занял француз Эмильен Жаклен с одним промахом и отставанием от лидера на 5 секунд.

Третий этап Кубка мира по биатлону проходит с 18 по 21 декабря. В субботу в Анси состоятся женская и мужская гонки преследования.

Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. 17 декабря Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска спортсменов до международных соревнований. 19 декабря стало известно, что IBU отказался рассматривать иск СБР в CAS по поводу недопуска спортсменов до международных соревнований в ускоренном порядке.