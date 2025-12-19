Норвежский биатлонист выиграл спринт на этапе Кубка мира

Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. 17 декабря Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска спортсменов до международных соревнований. 19 декабря стало известно, что IBU отказался рассматривать иск СБР в CAS по поводу недопуска спортсменов до международных соревнований в ускоренном порядке.