Норвежский биатлонист выиграл спринт на этапе Кубка мира

33-летний Ветле Шестад Кристиансен преодолел дистанцию 10 км без промахов на огневых рубежах. Эта победа стала для него первой личной на Кубке мира с 21 января 2024 года.
Вторым стал его соотечественник Йоханнес Дале-Шевдал, который промахнулся дважды и уступил Кристиансену 3,5 секунды. Третье место занял француз Эмильен Жаклен с одним промахом и отставанием от лидера на 5 секунд.
Третий этап Кубка мира по биатлону проходит с 18 по 21 декабря. В субботу в Анси состоятся женская и мужская гонки преследования.
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. 17 декабря Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска спортсменов до международных соревнований. 19 декабря стало известно, что IBU отказался рассматривать иск СБР в CAS по поводу недопуска спортсменов до международных соревнований в ускоренном порядке.