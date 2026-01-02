День в истории: 2 января 1947 года родился Александр Тихонов — четырехкратный олимпийский чемпион

2 января 1947 года в маленьком селе Уйское Челябинской области родился Александр Тихонов — четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, одиннадцатикратный чемпион мира и человек, чья жизнь далека от заурядного быта спортсмена.
Он попал в биатлон случайно, когда не смог поехать на сборы лыжников из-за повреждения ноги в 1966-м. Ему предложили пострелять из винтовки и Тихонов неожиданно для себя смог попасть в пять мишеней. это была не случайность, а любовь к охоте, привитая отцом с детства. Жаль только, что мест в сборную по биатлону не было, все укомплектовали, но судьба протянула 19-летнему Александру руку удачи и уже через два года он приехал дебютировать на Олимпийские игры.
В первой же поездке он забрал серебро и первое олимпийское золото, а потом вплоть до Олимпиады-80 на каждых зимних Играх олимпийская деревня ждала его как отчий дом. Саппоро, Инсбурк, Лейк-Плэсид — эти города видели триумф Тихонова в командной эстафете.
Интересно, что между соревнованиями на мировой арене Александр успевал даже идти на подвиги. Известно, что в 1969 году в поезде он обезвредил в вагоне-ресторане вооруженного преступника, который до этого нанес 16 ножевых двум жертвам. Была и другая сторона медали — самого Александра вместе с братом Виктором в начале 21-го века пытались привлечь по статье о подготовке покушения на губернатора. Легендарного биатлониста в итоге действительно обвинили и назначили три года лишения свободы, но он не успел даже переступить порог тюрьмы — его освободили по амнистии.
Это не рассказ о хорошем человеке или самом правильном спортсмене. Это рассказ об Александре Тихонове и его жизни такой, какой она была и с громкими взлетами, и с трагичными падениями.