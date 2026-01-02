День в истории: 2 января 1947 года родился Александр Тихонов — четырехкратный олимпийский чемпион

Он попал в биатлон случайно, когда не смог поехать на сборы лыжников из-за повреждения ноги в 1966-м. Ему предложили пострелять из винтовки и Тихонов неожиданно для себя смог попасть в пять мишеней. это была не случайность, а любовь к охоте, привитая отцом с детства. Жаль только, что мест в сборную по биатлону не было, все укомплектовали, но судьба протянула 19-летнему Александру руку удачи и уже через два года он приехал дебютировать на Олимпийские игры.