День в истории спорта: 2 марта 1958 года стартовал первый в истории чемпионат мира по биатлону

2 марта 1958 года в австрийском Зальфельдене завершился первый в истории чемпионат мира по биатлону, заложивший основы современного формата этого зимнего вида спорта.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Турнир проходил с 1 по 2 марта и включал единственную дисциплину — индивидуальную гонку на 20 км с четырьмя огневыми рубежами, что отражало происхождение биатлона из военных лыжных патрулей. На старт вышли 28 спортсменов из 7 стран, а борьба за медали велась не только в личном, но и в командном зачете, где суммировались результаты участников.

Маршрут дистанции был организован таким образом, что стрельбу велись по мишеням на расстояниях 250, 200, 150 и 100 метров, причем использовалось боевое оружие разных систем — от «беретт» и М‑1 до «сако» и традиционных «трехлинеек». Это сделалo первый чемпионат уникальным: впоследствии биатлон перешел на спортивные винтовки малого калибра, а Зальфельден остался в истории как единственное мировое первенство с боевым оружием. Первым чемпионом мира стал швед Адольф Виклунд, его соотечественник Олли Гуннериуссон выиграл серебро, а бронзу в напряженной борьбе завоевал представитель СССР Виктор Бутаков, обеспечив советской команде второе место в общем зачете.

Неофициальный медальный зачет выиграла сборная Швеции, сборная СССР заняла второе место, а «бронза» досталась норвежским биатлонистами. Несмотря на скромное число участников и дисциплин по меркам сегодняшних чемпионатов мира, турнир в Зальфельдене стал отправной точкой для стремительного развития биатлона, который уже в последующие десятилетия превратился в один из самых зрелищных и популярных зимних видов спорта.