Стал известен список кандидатов в сборную России по биатлону

В декабре 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказался от ускоренной процедуры рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде (CAS) по вопросу возвращения российских спортсменов. Соответственно, никто из биатлонистов сборной России не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпийские игры 2026 года в Италии.