Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стал известен список кандидатов в сборную России по биатлону

Исполком Тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) определил список кандидатов в сборную России по биатлону на следующий сезона-2026/2027.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Союз биатлонистов России (СБР) утвердил списки кандидатов в национальную сборную на сезон-2026/27.

Среди мужчин в основной состав вошли Латыпов, Халили, Бажин, Корнев, Поварницын, Бабиков, Еремин, Коновалов, Сидоров, Вагин, Логинов, Колотов, Евменов, Конкин, Иванов и Усов. В резервный список вошел трехкратный чемпион России и участник Олимпийских игр-2022 Даниил Серохвостов.

У женщин в основной состав зачислены Шевченко, Резцова, Сливко, Халили, Томшина, Терещенко, Казакевич, Коваленко, Гришина, Бурундукова, Шевченко, Дербушева, Метеля, Черепанова, Зырянова, Мошкова. Победителями общего зачета Кубка Содружества в сезоне-2025/2026 стали Эдуард Латыпов и Кристина Резцова.

В декабре 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказался от ускоренной процедуры рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде (CAS) по вопросу возвращения российских спортсменов. Соответственно, никто из биатлонистов сборной России не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпийские игры 2026 года в Италии.