Ольга Зайцева призналась, что мечтала стать главой СБР

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева заявила, что мечтала возглавить Союз биатлонистов России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Дмитрия Губерниева называют чуть ли не человеком номер один в российском биатлоне. Мог бы он принести пользу как функционер? Например, если получит должность в СБР.

— У Дмитрия прекрасно получается работать в своей отрасли. Он популяризирует биатлон, влюбляет в него людей. Сейчас на руководящих постах в спортивной отрасли грамотные руководители, менеджеры. Жизнь меняется, надо уметь управлять такой махиной, как федерация. Но все равно руководители должны быть из профессионалов. Мы жизнь отдали спорту и некоторые моменты лучше знаем. Все должны быть вместе — и руководители, и профессионалы, и медиа. Должна быть единая команда, которая работает на результат.

— В будущем вы видите себя главой СБР?

— Я хотела раньше быть главой СБР. Это была моя мечта после завершения карьеры, но не первостепенной. Жизнь приносит каждому человеку то, что надо именно для него, — сказала Зайцева в интервью Odds.ru.

Ольга Зайцева является двукратной олимпийской чемпионкой в эстафете (2006 и 2010), а также трехкратной чемпионкой мира. Она завершила карьеру в 2015 году.