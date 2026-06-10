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Майгуров переизбран на пост главы Союза биатлонистов России

Действующий глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров был переизбран на этот пост на новый срок. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Выборы прошли сегодня, 10 июня, в здании Олимпийского комитета России в Москве. 57-летний функционер был переизбран на новый срок большинством голосов — за него проголосовали 46 из 52 делегатов. Единственным соперником Майгурова был бронзовый призер чемпионата Европы 2000 года в эстафете Юрий Батманов.

Майгуров — двукратный бронзовый призер Олимпийских игр (1998, 2002) и трехкратный чемпион мира по биатлону (1996, 1997, 2000). Он возглавил СБР в июле 2020 года, единогласно выиграв внеочередные выборы. До этого Майгуров входил в правление СБР, а также был первым вице-президентом Международного союза биатлонистов (IBU).

Новый четырехлетний срок полномочий Майгурова на посту главы СБР продлится до лета 2030 года.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований под эгидой IBU с марта 2022 года. В декабре 2025 года СБР, Паралимпийский комитет России (ПКР) и восемь российских биатлонистов подали иск к IBU с требованием снять отстранение российских спортсменов. В мае стало известно, что CAS начал закрытые слушания по этому делу.