Майгуров переизбран на пост главы Союза биатлонистов России

Выборы прошли сегодня, 10 июня, в здании Олимпийского комитета России в Москве. 57-летний функционер был переизбран на новый срок большинством голосов — за него проголосовали 46 из 52 делегатов. Единственным соперником Майгурова был бронзовый призер чемпионата Европы 2000 года в эстафете Юрий Батманов.
Майгуров — двукратный бронзовый призер Олимпийских игр (1998, 2002) и трехкратный чемпион мира по биатлону (1996, 1997, 2000). Он возглавил СБР в июле 2020 года, единогласно выиграв внеочередные выборы. До этого Майгуров входил в правление СБР, а также был первым вице-президентом Международного союза биатлонистов (IBU).
Новый четырехлетний срок полномочий Майгурова на посту главы СБР продлится до лета 2030 года.
Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований под эгидой IBU с марта 2022 года. В декабре 2025 года СБР, Паралимпийский комитет России (ПКР) и восемь российских биатлонистов подали иск к IBU с требованием снять отстранение российских спортсменов. В мае стало известно, что CAS начал закрытые слушания по этому делу.