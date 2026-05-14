Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CAS провел закрытое заседание по делу российских биатлонистов

Спортивный арбитражный суд (CAS) провел закрытое заседание по иску Союза биатлонистов России (СБР) к Международному союзу биатлонистов (IBU). Об этом сообщил пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов, добавив, что вердикт будет не ранее, чем через месяц.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Закрытое заседание по этому делу прошло в Лозанне в среду, 13 мая.

«Предметом разбирательства стал недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям, проводимым под эгидой IBU. Слушания продлились около четырех часов. За это время арбитры CAS заслушали аргументы сторон, изучили представленные позиции и задали уточняющие вопросы участникам процесса.

Интересы СБР на заседании отстаивали адвокаты швейцарской юридической фирмы. Детали слушания и конкретные доводы сторон не разглашаются в соответствии с регламентом работы CAS, предусматривающим конфиденциальность подобных разбирательств.

Ожидается, что решение по делу будет вынесено в установленный арбитражем срок. О дате оглашения вердикта будет объявлено дополнительно. Это все, что мы на данный момент можем сообщить об этом заседании. Постановление, которое вынесут арбитры CAS, будет окончательным и обязательным для сторон процесса. По самым оптимистическим прогнозам, вердикт придется ждать не меньше месяца», — написал Аверьянов в своем телеграм-канале.

В декабре 2025 года СБР, Паралимпийский комитет России (ПКР) и восемь российских биатлонистов подали иск к IBU с требованием снять отстранение российских спортсменов, которое длится с марта 2022 года, и допустить их к международным соревнованиям.