CAS провел закрытое заседание по делу российских биатлонистов

«Предметом разбирательства стал недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям, проводимым под эгидой IBU. Слушания продлились около четырех часов. За это время арбитры CAS заслушали аргументы сторон, изучили представленные позиции и задали уточняющие вопросы участникам процесса.



Интересы СБР на заседании отстаивали адвокаты швейцарской юридической фирмы. Детали слушания и конкретные доводы сторон не разглашаются в соответствии с регламентом работы CAS, предусматривающим конфиденциальность подобных разбирательств.



Ожидается, что решение по делу будет вынесено в установленный арбитражем срок. О дате оглашения вердикта будет объявлено дополнительно. Это все, что мы на данный момент можем сообщить об этом заседании. Постановление, которое вынесут арбитры CAS, будет окончательным и обязательным для сторон процесса. По самым оптимистическим прогнозам, вердикт придется ждать не меньше месяца», — написал Аверьянов в своем телеграм-канале.