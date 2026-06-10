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Майгуров: IBU до сих пор не принял решения по допуску россиян

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал текущую ситуацию с недопуском российских спортсменов до международных соревнований. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских и белорусских спортсменов к юношеским турнирам с флагом и гимном. Рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

В мае стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне начал закрытые слушания по поводу снятия ограничений с российских биатлонистов. Ожидается, что вопрос возвращения россиян на международную арену будет обсуждаться на ближайшем конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU), который пройдет с 17 по 20 сентября в Берхтесгадене (Германия).

«Какого-то порядка, когда должны рассмотреть нашу апелляцию в CAS, нет. Допустим, что CAS принял решение о допуске российских биатлонистов до международных соревнований. Дальше шаг за IBU, который теоретически должен его исполнить. Есть еще рекомендации МОК, в том числе и по белорусам, но в настоящий момент, насколько я знаю, IBU не задекларировал никаких решений в соответствии с этими рекомендациями, в том числе по юниорам и по юношам, к сожалению.

На конгресс IBU нас не приглашают, поэтому официально мы в нем участвовать не можем. У нас статус временного членства, который не предоставляет права там участвовать, но членские взносы с нас спросят», — сказал Майгуров.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований под эгидой IBU с марта 2022 года.

Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует 24 ноября этапом в Контиолахти (Финляндия).

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