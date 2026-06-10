Майгуров: IBU до сих пор не принял решения по допуску россиян

«Какого-то порядка, когда должны рассмотреть нашу апелляцию в CAS, нет. Допустим, что CAS принял решение о допуске российских биатлонистов до международных соревнований. Дальше шаг за IBU, который теоретически должен его исполнить. Есть еще рекомендации МОК, в том числе и по белорусам, но в настоящий момент, насколько я знаю, IBU не задекларировал никаких решений в соответствии с этими рекомендациями, в том числе по юниорам и по юношам, к сожалению.



На конгресс IBU нас не приглашают, поэтому официально мы в нем участвовать не можем. У нас статус временного членства, который не предоставляет права там участвовать, но членские взносы с нас спросят», — сказал Майгуров.